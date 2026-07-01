Reino Unido exigirá a los refugiados 11.000 euros por su acogida cuando encuentren trabajo

El Parlamento británico ha aprobado una nueva legislación sobre asilo que obligará a determinados solicitantes de protección internacional a devolver hasta 10.000 libras (más de 11.000 euros) al Estado para sufragar parte de los costes de alojamiento y manutención asumidos durante la tramitación de sus expedientes.

La medida forma parte del proyecto de Ley de Inmigración y Asilo y establece que los inmigrantes que obtengan permiso para trabajar en Reino Unido deberán comenzar a reembolsar esos gastos una vez dispongan de recursos económicos suficientes. Según la nueva normativa, los solicitantes de asilo que consigan un empleo deberán devolver una cantidad fijada por el Gobierno antes de poder acceder a la residencia permanente.

El objetivo, según el Ejecutivo británico, es recuperar parte del coste que supone el sistema de acogida para las arcas públicas, limitando la obligación de pago a quienes cuenten con capacidad económica. Por el momento, el Gobierno no ha concretado cuál será el nivel mínimo de ingresos a partir del cual comenzarán a exigirse los pagos mensuales.

La legislación contempla además que las personas cuya solicitud de asilo sea rechazada y abandonen Reino Unido deberán reembolsar esos gastos antes de poder regresar al país en el futuro. Esta obligación se aplicará si desean volver posteriormente al territorio británico.

El coste del asilo

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha asegurado que la reforma pretende reforzar la idea de que la protección internacional implica también determinadas obligaciones.

Según ha explicado: "La ayuda a los solicitantes de asilo es un derecho, pero también una responsabilidad". Mahmood ha añadido que espera que quienes logren incorporarse al mercado laboral puedan "contribuir y devolver la generosidad del pueblo británico".

Las autoridades británicas han precisado que el Ministerio del Interior tendrá capacidad para revisar tanto la cantidad máxima a devolver como los umbrales económicos a partir de los cuales se exigirá el reembolso. El objetivo, según el Gobierno, es garantizar que el sistema resulte "justo" tanto para los contribuyentes como para los propios migrantes.

De acuerdo con datos del Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IPPR), el coste medio de mantener a un solicitante de asilo durante el periodo 2023-2024 ascendió a 41.000 libras anuales, alrededor de 47.000 euros.