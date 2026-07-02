Francia registra más de 90 muertes por ahogamiento desde el inicio de la ola de calor

La reciente ola de calor que ha atravesado buena parte de Europa ha dejado trágicas consecuencias en Francia. La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, confirmó el jueves que desde el pasado 19 de junio han fallecido más de 90 personas ahogadas en todo el territorio nacional. Según la representante gubernamental, se trata de una cifra que resulta "inquietante", si bien ha destacado que la mortalidad por esta causa ha disminuido considerablemente con el fin de la canícula.

Durante una entrevista concedida a la emisora RMC, Ferrari detalló cómo la evolución temporal de los accidentes acuáticos coincide plenamente con los registros térmicos. "Hemos visto que bajaba estos últimos días, de forma que está claro que está relacionado con el pico de calor, cuando la gente trataba de refrescarse", señaló la responsable política. En este sentido, el Ejecutivo galo ha puesto el foco en la prevención frente a actitudes temerarias en espacios no habilitados para el baño.

La ministra aprovechó su intervención para advertir sobre determinados comportamientos que incrementan drásticamente el riesgo de accidentes mortales, tales como saltar desde un puente directamente al agua o zambullirse en canales de navegación y ríos donde no hay vigilancia. Asimismo, reconoció un problema estructural en Francia: la falta de piscinas públicas. Esta carencia resulta especialmente grave en las zonas rurales, donde las administraciones locales enfrentan serias dificultades de presupuesto para llevar a cabo la renovación de instalaciones obsoletas. Ante este escenario, el Gobierno trabaja también en medidas para aumentar el atractivo laboral del oficio de socorrista acuático.

Más allá de los ahogamientos, las autoridades sanitarias continúan evaluando el impacto general de las temperaturas extremas en la salud pública. Aunque todavía no se han publicado las cifras globales definitivas sobre la mortalidad causada por este episodio meteorológico, la agencia pública de sanidad adelantó la semana pasada algunos datos preliminares significativos. Solo en el breve periodo comprendido entre el 24 y el 26 de junio, se constataron unos 1.000 fallecimientos adicionales respecto a la media esperada para esas fechas.

El análisis detallado de este exceso de mortalidad revela que la población más vulnerable sigue siendo la de mayor edad. Un 85 % de esas muertes correspondió a personas de 65 o más años. Además, el incremento de los decesos se produjo fundamentalmente en el interior de los domicilios privados, lo que subraya la importancia de mantener una adecuada climatización e hidratación durante los episodios térmicos extremos, así como el seguimiento de los mayores que viven solos.

La situación podría volver a complicarse en las próximas jornadas. Los servicios meteorológicos prevén de cara al fin de semana una nueva subida de temperaturas que afectará a buena parte del territorio francés. A partir del sábado y el domingo, las máximas superarán los 30 grados de forma generalizada y alcanzarán puntualmente los 35 grados en ciertas regiones meridionales. Las zonas más afectadas, según los pronósticos oficiales, serán la región de Languedoc-Roussillon y los entornos metropolitanos de Toulouse y Burdeos.

De cara a la próxima semana, la agencia meteorológica señala que las condiciones atmosféricas son favorables para que se mantenga el bloqueo provocado por el anticiclón. Esta situación propiciará que se registren temperaturas "significativamente por encima de las normales" en prácticamente todo el país. A pesar de estas estimaciones, la institución científica admite que por el momento resulta complejo precisar con exactitud la intensidad de los fuertes calores que se esperan, por lo que instan a los ciudadanos a mantener la precaución.