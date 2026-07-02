Nuevo cisma en la Iglesia: León XIV excomulga a los lefebvrianos tras ordenar a cuatro obispos

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), conocida como lefebvrianos, consagró el miércoles 1 de julio en la localidad de Ecône, en Suiza, a cuatro nuevos obispos sin el mandato del papa León XIV, un acto que conlleva la excomunión automática (latae sententiae) tanto de los consagrados como de quienes oficiaron la ceremonia.

Los cuatro nuevos obispos son el suizo Pascal Schreiber, el estadounidense Michael Goldade y los franceses Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier. La imposición de manos estuvo a cargo de Alfonso de Galarreta, como consagrante principal, y Bernard Fellay, como co-consagrante. Ambos ya habían sido excomulgados en 1988, cuando fueron ordenados de manera ilícita por el fundador de la fraternidad, el arzobispo Marcel Lefebvre.

La escena reproduce casi punto por punto lo ocurrido el 30 de junio de 1988, cuando Lefebvre —fundador de la FSSPX y crítico frontal del Concilio Vaticano II— consagró a cuatro obispos sin autorización de Juan Pablo II, lo que derivó en su excomunión inmediata. Benedicto XVI había levantado esas sanciones en 2009 en un intento de reconciliación que finalmente no prosperó.

Antes de la ceremonia, el papa León XIV había enviado una carta, fechada el 29 de junio, pidiendo a la fraternidad que se abstuviera de las consagraciones. En uno de sus pasajes más duros, advirtió que "desgarrar la túnica inconsútil de Cristo es un pecado de extrema gravedad". También el cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, había encabezado negociaciones previas con el superior general de la FSSPX, Davide Pagliarani, que no lograron evitar la ruptura.

Pagliarani defendió la decisión durante la ceremonia, a la que asistieron miles de fieles —algunas fuentes hablan de hasta 17.000 personas de 70 países— y que fue transmitida en directo por streaming en seis idiomas. "Estamos dispuestos a pagar cualquier precio para salvar a la Iglesia", afirmó, calificando las eventuales sanciones de "sin valor alguno" para la fraternidad. Insistió en que no buscan separarse de Roma, sino "servir a la Iglesia mediante medios extraordinarios" ante lo que consideran una crisis doctrinal abierta desde el Concilio Vaticano II. "Es un falso dilema pensar que estamos eligiendo entre la fe y romper con la Iglesia", expuso.

El Vaticano recuerda que, tras la excomunión, los sacramentos como el matrimonio o la confesión administrados por estos nuevos obispos no tendrán validez ni reconocimiento oficial para la Iglesia católica, lo que deja a un número significativo de fieles lefebvristas en una situación canónica irregular y considerados cismáticos, y por consiguiente, excomulgados. Pese a ello, León XIV insistió en que la puerta al diálogo con el sector tradicionalista sigue abierta.

El jueves 2 de julio, el Vaticano ha oficializado la excomunión, que se ha impuesto tras llevar a cabo consagraciones episcopales sin el necesario mandato pontificio exigido por Roma. En el documento se especifica que los implicados han incurrido ipso facto en la pena de excomunión latae sententiae, reservada de manera exclusiva a la Sede Apostólica, al haber perpetrado lo que el derecho canónico define como un delito de cisma en abierta desobediencia al papa León XIV.

En el comunicado se señala que, "a pesar de las advertencias dirigidas al superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X", Davide Pagliarani, los lefebvrianos han "cometido un acto de carácter cismático". Desde el Dicasterio romano lamentan que los continuos esfuerzos desplegados desde el pontificado de San Pablo VI para reintegrar al movimiento en la plena comunión hayan resultado completamente infructuosos. En un comunicado reciente, el organismo vaticano subraya que la situación "se ha agravado aún más" a causa de estas ordenaciones ilícitas, consumadas en "abierta violación" de las leyes eclesiásticas.

La crisis con los seguidores de Marcel Lefebvre hunde sus raíces en el rechazo frontal a las reformas del Concilio Vaticano II, especialmente en materia de libertad religiosa, ecumenismo y liturgia. El movimiento, que cuenta con más de 700 sacerdotes en todo el mundo, defiende las prácticas tradicionales del catolicismo previas a los cambios conciliares de la década de los sesenta.