Identificado el autor del ataque contra el magnate ucraniano en Mónaco

La Fiscalía del Principado de Mónaco ha anunciado que sus investigadores han logrado identificar a un sospechoso en relación con el intento de asesinato del empresario de origen ucraniano Vadim Ermolaev. El ataque, perpetrado el pasado lunes por la noche mediante la detonación de un artefacto explosivo, conmocionó a las autoridades locales debido a la inusual violencia del suceso en una zona caracterizada por su alta seguridad. En la explosión también resultaron gravemente heridos la pareja y el hijo del magnate.

Según ha informado el Ministerio Público monegasco en un comunicado oficial recogido por la emisora Radio Francia Internacional, las autoridades judiciales ya han dado el paso de emitir una orden de arresto internacional contra el individuo identificado. En las próximas horas, se espera que figure sobre esta persona una notificación roja de la organización policial internacional Interpol para facilitar su captura en cualquier país miembro. Por el momento, la Fiscalía ha evitado proporcionar más detalles sobre la identidad del sospechoso o su posible paradero para no entorpecer las pesquisas en curso.

El objetivo principal del ataque, Vadim Ermolaev, es una figura de gran relevancia económica en su país de origen, ocupando el puesto vigesimotercero entre las personas más ricas de la nación, según las estimaciones publicadas por la revista Forbes. Tras el impacto del explosivo, tanto el oligarca como su mujer fueron trasladados de urgencia y hospitalizados en estado crítico. El fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, actualizó el parte médico confirmando que el empresario ha logrado ser estabilizado, si bien su pareja continúa debatiéndose entre la vida y la muerte.

Pese a la naturaleza del atentado y el uso de explosivos, el propio Thibault ha descartado en una primera instancia que el ataque contra Ermolaev y su familia responda a motivaciones de carácter terrorista. No obstante, dada la gravedad de los hechos, las fuerzas de seguridad monegascas mantienen una estrecha colaboración operativa con las autoridades francesas, incluyendo la participación de sus unidades antiterroristas para descartar cualquier ramificación extremista y asegurar la zona transfronteriza.

El trasfondo de la víctima añade una capa de complejidad geopolítica al intento de magnicidio. Ermolaev, que mantiene su residencia en el Principado desde al menos el año 2021, se encuentra bajo sanciones impuestas por Ucrania desde diciembre de 2023. El Gobierno de Kiev penalizó al empresario debido a sus continuadas actividades comerciales en la península de Crimea, un territorio soberano ucraniano que permanece bajo la ocupación ilegal de Rusia desde el año 2014. Las autoridades no descartan que este controvertido historial empresarial en zonas de conflicto esté directamente vinculado con el ataque que casi le cuesta la vida en el corazón de Europa.