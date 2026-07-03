La ola de calor deja más de 2.000 muertos extra en Francia en una semana

Las autoridades de Francia han informado este viernes de que el número de fallecidos aumentó en 2.025, cerca de un 30% más, durante la semana del 22 de junio, cuando se alcanzó el pico de la ola de calor que ha golpeado al país durante el último mes y que ha dejado al menos 90 fallecidos por ahogamiento.

El Ministerio de Sanidad del país ha indicado en un comunicado que este aumento es especialmente alto, de un 62%, en Isla de Francia, la región parisina, donde se han constatado 619 muertes adicionales durante ese mismo periodo de tiempo. También se ha registrado un repunte significativo en los Países del Loira, en el oeste del país.

El documento señala que durante la semana del 22 al 28 de junio se notificaron 8.973 decesos, más de 2.000 más que la semana anterior, con 6.948. No obstante, todo apunta a que estos datos suponen una "subestimación" y que la cifra podría ser más alta.

Este aumento se aplica a aquellas personas de más de 45 años y refleja un mayor número de muertes en el ámbito del hogar (un incremento del 91%), en residencias de ancianos (con un 37% más que la semana anterior) y en centros sanitarios (con un aumento del 19,7%).

Este aumento del 30% muestra con mayor precisión la magnitud de las consecuencias sobre la salud de la ola de calor, que dejó tres de los días más calurosos jamás registrados en Francia.

"Lo más importante es que, entre estas 2.025 muertes (...) se registra un aumento del 91% en los fallecimientos en el domicilio en comparación con la semana anterior", ha resaltado la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en declaraciones a TF1.

El jueves, el primer ministro, Sébastien Lecornu, destacó "la gran diferencia con 2003", cuando se registró una ola de calor que dejó 15.000 muertos en todo el país, en su gran mayoría ancianos, muchos de los cuales vivían en residencias.