El la actividad del volcán Etna paraliza por completo el aeropuerto de Catania, en Sicilia

Una nueva emisión de ceniza del volcán Etna ha obligado a mantener cerrado este lunes el aeropuerto de Catania, alterando el tráfico aéreo en toda la isla italiana de Sicilia.

La sociedad gestora de los aeropuertos sicilianos (SAR) confirmó que la actividad registrada durante la madrugada ha paralizado completamente la operativa. Según indicó, "a raíz de la actividad volcánica del Etna registrada durante la noche del domingo 5 al lunes 6 de julio, persiste la interrupción de todos los vuelos de llegada y el bloqueo total de las salidas, por el momento, hasta las 14:00 horas". Ante esta situación, los vuelos con destino a la isla han sido redirigidos al aeropuerto de Palermo, principal alternativa operativa en estos momentos.

EN ERUPCIÓN EL MONTE ETNA 🌋

Entra en erupción el Monte Etna en Sicilia, Italia 🇮🇹 Actividad explosiva del Cráter Voragine con emisiones moderadas de cenizas, intensificándose gradualmente. Vía @mondoterremoti pic.twitter.com/wUF8r17agb — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 5, 2026

La actividad volcánica comenzó a intensificarse en la mañana del domingo. La emisión de ceniza se inició en torno a las 05:45 GMT y aumentó una hora más tarde, generando una columna de aproximadamente 1,5 kilómetros de altura que el viento empuja hacia el sur, según informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

Nuevo ciclo eruptivo del volcán

Los expertos advierten de que la situación podría prolongarse en las próximas horas, ya que los modelos meteorológicos apuntan a que la nube de ceniza seguirá desplazándose en esa misma dirección. Mientras tanto, la SAC ha instado a los pasajeros a verificar el estado de sus vuelos antes de acudir al aeropuerto, en un intento por evitar desplazamientos innecesarios.

Este episodio se enmarca en un nuevo ciclo eruptivo iniciado el pasado 26 de junio, que ya había obligado a reforzar la vigilancia sobre el volcán. Aunque el INGV señaló que los flujos de lava activos hasta finales de junio se detuvieron el 4 de julio, la repentina reactivación en forma de ceniza ha vuelto a generar complicaciones.

🌋Nuova fase eruttiva dell'Etna: intensa emissione di cenere dal cratere Voragine. ✈️ Disagi e limitazioni ai voli all'aeroporto di Catania.#Etna #Sicilia #vulcano pic.twitter.com/7mMCbYv5rD — Notizie al contrario (@not_contro) July 5, 2026

Además, entre las noches del 2 y el 3 de julio se registró un pequeño flujo de lava adicional que avanzó algo más de cien metros antes de detenerse, sin mayores consecuencias, pero evidenciando la inestabilidad del volcán.