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Europa

Un gran incendio arrasa 4.500 hectáreas en el sur de Francia y obliga a evacuar a 10.000 personas

El fuego sigue descontrolado en Trévillach y deja dos heridos graves mientras las autoridades prohíben el retorno a los municipios afectados.

Libertad Digital
El fuego sigue descontrolado en Trévillach y deja dos heridos graves mientras las autoridades prohíben el retorno a los municipios afectados.
El incendio forestal se declaró en un macizo a una treintena de kilómetros al oeste de la ciudad de Perpiñán (Francia), y ante su progresión condujo el domingo a la evacuación de más de 10.000 personas. | EFE

El incendio declarado en Trévillach, en el departamento francés de Pirineos Orientales, ha calcinado ya cerca de 4.500 hectáreas y ha obligado a evacuar a 10.000 personas, según el último balance facilitado por la prefectura. Las autoridades mantienen un amplio dispositivo de emergencia ante la evolución del fuego, que ha dejado heridos críticos a un bombero y a una residente.

La prefectura ha informado de que "la situación sigue evolucionando" y ha advertido de que las condiciones meteorológicas continúan siendo desfavorables, por lo que se mantiene una importante movilización de los servicios de emergencia.

Evacuaciones en 26 municipios

Las autoridades han ordenado la evacuación de 26 municipios afectados por el avance de las llamas. Los vecinos están siendo trasladados inicialmente a puntos de reunión habilitados en Thuir y Canohès, desde donde posteriormente son derivados a los centros de acogida abiertos en el departamento. En total, las evacuaciones afectan ya a 10.000 personas, según recogen medios franceses como TF1 y BFMTV.

La prefectura ha insistido en que los vecinos no regresen a las localidades evacuadas, ni siquiera para recoger pertenencias o acudir a sus puestos de trabajo, con el fin de facilitar las labores de los equipos de emergencia.

Asimismo, ha pedido evitar cualquier desplazamiento por las carreteras de la zona afectada, que deben permanecer despejadas para permitir el paso de los vehículos de extinción y rescate. También ha solicitado a los trabajadores afectados que informen a sus empresas de que no pueden acudir a sus centros de trabajo debido a las medidas de seguridad en vigor.

Dos heridos en estado crítico

El prefecto de Pirineos Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, ha confirmado que un bombero y una residente que sufrió quemaduras permanecen en estado crítico como consecuencia del incendio. Mientras tanto, los servicios de emergencia continúan trabajando para contener un fuego que sigue avanzando favorecido por las condiciones meteorológicas.

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha trasladado su apoyo a los afectados por los incendios registrados en distintos puntos del país: "Solidaridad con nuestros compatriotas de los Pirineos Orientales, del Hérault, del Gard, de la Drôme, del Aude, del Ariège, de la Alto Loira y de los Alpes de Alta Provenza, afectados por los incendios", ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.

El mandatario también ha expresado su apoyo a los bomberos heridos y ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad movilizadas. Además, ha hecho un llamamiento a la población para que mantenga la vigilancia y respete las consignas de seguridad.

El incendio de Pirineos Orientales es el más importante de los varios fuegos activos en el sur de Francia. En el departamento vecino de Gard, las llamas han arrasado más de 540 hectáreas, aunque este incendio ya ha sido controlado, según ha indicado a BFMTV el comandante de bomberos Nicolas Baro.

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