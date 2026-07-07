Encuentran muerta en Kiev a la sospechosa del atentado contra un oligarca ucraniano en Mónaco

La Fiscalía General de Ucrania ha informado del hallazgo sin vida en Kiev de Anastasia Berezovskaya, de 39 años, señalada como la principal sospechosa del atentado cometido hace una semana en Mónaco contra el oligarca ucraniano Vadim Ermolaev. La mujer fue encontrada muerta el lunes por la noche con heridas de bala en la cabeza.

Las autoridades ucranianas han explicado que lograron localizarla gracias al testimonio de dos personas que confesaron su relación con el caso: un oficial en activo de los servicios de Inteligencia y un antiguo agente de las fuerzas de seguridad ucranianas, según ha detallado la Fiscalía en sus redes sociales.

La investigación señala que, tras regresar a Ucrania, Berezovskaya se puso en contacto con su familia y con ambos hombres, que ya han sido detenidos por asesinato. La Fiscalía ha indicado además que los dos realizaron transferencias bancarias a la sospechosa. Durante los registros, en la vivienda del exagente "se descubrió un sótano con características similares a las de una cámara de tortura".

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Según la investigación, las cámaras de seguridad captaron a Berezovskaya, vestida con un gorro negro y ropa holgada, realizando varios "viajes de reconocimiento" los días 26 y 27 de junio. Dos días después, esperó a las víctimas en un banco de la Place des Moulins y colocó un artefacto explosivo en las escaleras del edificio.

El atentado dejó gravemente herido a Vadim Ermolaev, a quien tuvieron que amputar una pierna. Su pareja continúa en estado crítico y su hijo menor también resultó herido.

Ermolaev, identificado por la revista Forbes como la 23ª persona más rica de Ucrania, reside en el Principado de Mónaco desde al menos 2021. Dos años antes obtuvo la nacionalidad chipriota y está sujeto a sanciones ucranianas desde diciembre de 2023 por sus actividades comerciales en Crimea, territorio cuya soberanía reivindica Ucrania tras su anexión por Rusia en 2014.