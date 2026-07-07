El Tribunal de Apelación de París ha condenado este martes a tres años de prisión y 15 meses de inhabilitación a la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, por malversación de fondos. De los tres años de prisión, dos de ellos han sido suspendidos, y uno tendrá que pasarlo bajo arresto domiciliario, así como llevar un brazalete electrónico, de manera que podrá presentarse como candidata a las elecciones de 2027.

Hace unas semanas, Marine Le Pen había señalado que, en el caso de tener que llevar dicho brazalete, estaría dispuesta a mantenerse al margen de la carrera por la presidencia de la República Francesa.

Del total de 45 meses de inhabilitación que se le han impuesto, 30 han quedado suspendidos y los 15 restantes ya los ha cumplido desde que se produjera la resolución en primera instancia del 31 de marzo de 2025.

La nueva sentencia condena a Le Pen a una multa de 100.000 euros y al partido a dos millones de euros; de los cuales uno entra en suspensión. Asimismo, Le Pen puede presentar un nuevo recurso de casación.

El candidato de AN

En 2025 fueron condenados otros ocho antiguos eurodiputados de su partido por su vinculación a un entramado de falsos asistentes parlamentarios a través del cual desviaron fondos de la Unión Europea por valor de 2,9 millones de euros.

A pesar de que la condena cumplida le habilita jurídicamente a presentarse a las elecciones de 2027, Le Pen comentó que "no era posible" hacer campaña con un brazalete electrónico, de manera que podría ceder la candidatura al presidente del partido, Jordan Bardella, al que se le considera su sucesor y que, además, es el actual presidente del partido.

Según ha adelantado Le Parisien, tras la salida de la Ciudad de la Justicia de París, Le Pen se ha trasladado a la sede de la Agrupación Nacional para atender una reunión con Bardella de cara a las siguientes acciones que se tomarán en la Agrupación Nacional.