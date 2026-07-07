Nigel Farage dimite como diputado para ser reelegido

El líder del partido populista Reform UK, Nigel Farage, ha anunciado este martes su dimisión como diputado en el Parlamento británico. Su objetivo es volver a presentarse a unas elecciones parciales en su circunscripción, buscando revalidar el apoyo del electorado tras semanas de controversia sobre la supuesta omisión de unas donaciones en sus declaraciones obligatorias.

"Hoy dimito como diputado por Clacton on Sea, forzando por tanto una elección parcial", ha declarado en una rueda de prensa el político inglés de 62 años. Farage ha añadido de inmediato que se presentará a la reelección para dejar claro que no abandona la vida pública. Según ha explicado, su propósito es "luchar para ganar y continuar la revolución política" que ha iniciado su formación.

El dirigente ha asegurado que prefiere dejar su futuro político en manos de los ciudadanos de su circunscripción y no verse condicionado por la presión de los medios de comunicación. Esta decisión llega después de que saliera a la luz que no declaró ante la Cámara una serie de donaciones recibidas por parte del aristócrata británico George Cottrell, quien fue condenado en Estados Unidos, lo que podría suponer una infracción de las estrictas normativas parlamentarias.

¿De qué se le acusa?

La polémica saltó a la primera plana tras una publicación del diario The Sunday Times. El periódico desveló que Cottrell, que cumplió ocho meses de condena en territorio estadounidense por fraude electrónico tras declararse culpable en 2017, proporcionó apoyo financiero y logístico a Farage durante los doce meses previos a su elección como diputado, que tuvo lugar el pasado 4 de julio.

La normativa electoral que rige en el Reino Unido obliga a todos los diputados a declarar ciertos donativos y beneficios que estén directamente relacionados con su actividad política. Esta obligación incluye los fondos recibidos en el año anterior a su entrada en el Parlamento. Concretamente, los cargos públicos deben registrar cualquier regalo que supere las 300 libras esterlinas (unos 351 euros) percibido en ese periodo, a menos que quede demostrado que no guarda relación con su labor. Farage declaró un viaje a Bélgica valorado en casi 10.800 euros y otra donación de más de 17.800 euros destinada a costear un vuelo en Estados Unidos. Sin embargo, omitió cualquier referencia al respaldo logístico durante los meses previos a los comicios.

El perfil del donante ha suscitado recelos, dado que Cottrell es un exconvicto en Estados Unidos. En el año 2016, este empresario vinculado al sector de las criptomonedas se enfrentó a 21 cargos por su participación en una red internacional de blanqueo de capitales. Tras llegar a un acuerdo y declararse culpable de fraude electrónico, cumplió una condena de ocho meses de prisión.

La relación entre ambos es cercana y prolongada en el tiempo. De hecho, Farage viajaba junto a Cottrell de regreso de un acto político de Donald Trump cuando el empresario fue detenido por las autoridades estadounidenses. Aunque en la actualidad no ocupa ningún cargo en la estructura de Reform UK, fue voluntario activo en el anterior partido de Farage, el UKIP, durante la etapa del referéndum del Brexit, llegando a referirse al político como "Papá".

Visiblemente molesto por la situación, Farage ha denunciado lo que considera un intenso acoso mediático por parte de la prensa durante los últimos años, un hostigamiento que afecta tanto a su persona como a sus allegados. "No toleraré que intimidéis a mi familia (...) no toleraré que se revele la dirección de dónde viven", ha advertido, remarcando que no está dispuesto a poner en peligro a los suyos por sus decisiones públicas. Finalmente, ha zanjado la cuestión evidenciando su enfado: "Os preguntaréis... ¿estoy enfadado? Bueno, no he estado tan enfadado en mi vida".

El líder de la campaña del Brexit

Con su historial de enfrentamiento al establishment político británico y unas ideas centradas en el patriotismo, el libre mercado y la oposición frontal a la inmigración masiva, Farage ha logrado situar a Reform UK en lo más alto de los sondeos. Si se celebraran elecciones hoy, Farage sería el primero en más de un siglo en alcanzar el cargo de primer ministro sin formar parte de los partidos laborista o conservador.

Nacido en 1964, militó en el partido tory hasta que el entonces primer ministro, John Major, firmó el Tratado de Maastricht en 1992. Aquella cesión de soberanía provocó una profunda fractura entre el ala más pragmática y los sectores thatcherianos, profundamente euroescépticos, empujándole a emprender un camino en solitario.

Su trayectoria está estrechamente ligada a su pulso con las instituciones comunitarias. Como fundador del UKIP y, posteriormente, del Partido del Brexit, fue el principal arquitecto de la salida de la Unión Europea. Desde la Eurocámara, desafió a la burocracia de Bruselas logrando una movilización ciudadana sin precedentes que culminó en el referéndum del 23 de junio de 2016.

Tras dejar su puesto como financiero en la City de Londres, su capacidad de arrastre electoral cristalizó en las elecciones generales de julio de 2024, cuando Reform UK obtuvo ocho escaños históricos en el Parlamento británico. Su programa apela a un Estado poco intervencionista, la eliminación de trabas legislativas a las empresas y el control estricto de las fronteras.

Si las urnas vuelven a darle la victoria en Clacton, como parece probable, obtendrá el blindaje democrático necesario para seguir liderando la rebelión liberal-conservadora del país.