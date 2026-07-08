Le Pen frena el ascenso de Bardella: el delfín vuelve a la sombra

Jordan Bardella llevaba meses preparándose para su gran momento. La condena de Marine Le Pen parecía abrirle las puertas para ser el candidato presidencial de Reagrupamiento Nacional (RN) a sus treinta años. Sin embargo, en cuestión de horas ha quedado claro que Bardella siempre fue el plan B y Le Pen no tiene ninguna prisa por entregar el testigo.

El Tribunal de Apelación ha rebajado la condena que pesaba sobre Le Pen por malversación de fondos y le permite seguir siendo elegible mientras recurre ante el Tribunal de Casación. Poco después de conocerse la resolución, la líder del RN anunció que será candidata en 2027. Y así, el delfín de Le Pen ha vuelto a su puesto de suplente.

La imagen de este miércoles ha sido muy reveladora. En un acto de campaña en La Flèche, Bardella ha comparecido junto a Le Pen en una escena de absoluta lealtad. "Me alegro de que Marine pueda defender nuestros colores", declaró el presidente del RN, disipando cualquier duda sobre un posible pulso interno.

¿Bardella o Le Pen?

A pesar de que la decisión está tomada, el debate sigue sobre la mesa: ¿Bardella o Le Pen? ¿Quién tendría realmente más opciones de conquistar el Elíseo?

La respuesta no es tan sencilla como parece. Buena parte de los analistas coinciden en que Bardella podría ser un candidato con mayor capacidad para ampliar el electorado del Reagrupamiento Nacional. Con solo 30 años, proyecta una imagen de renovación, conecta mejor con los votantes jóvenes y no arrastra el peso simbólico del apellido Le Pen, que sigue despertando rechazo entre una parte del electorado francés.

Sin embargo, esa ventaja electoral choca con otra realidad: dentro del RN nadie tiene el peso político de Marine Le Pen. Con tres campañas presidenciales y más de una década al frente del partido, la dirigente sigue siendo el principal referente de la formación. Además, conserva una autoridad que Bardella todavía no tiene porque nunca ha afrontado unas elecciones presidenciales como cabeza de lista.

La clave, sin embargo, es la segunda vuelta. Los encuestadores consultados por Reuters creen que Marine Le Pen tiene prácticamente asegurado el pase a la segunda vuelta, incluso después de la condena, gracias a un electorado muy fiel. Pero también advierten de que su gran problema sigue siendo ampliar esa base para superar el 50% de los votos. Y ahí es donde algunos ven a Bardella como una opción más atractiva.

El heredero debe esperar

Por eso, la lectura que hacen muchos medios franceses es que Le Pen no está dispuesta a acelerar una sucesión que considera prematura. Mientras conserve opciones legales de presentarse, seguirá siendo ella quien lidere el proyecto. No porque Bardella haya dejado de ser el heredero, sino porque la líder del RN parece convencida de que el momento de ceder el testigo todavía no ha llegado.

El análisis de la prensa francesa va en esa línea. Le Monde asegura que la dirigente ha recuperado el control del calendario político y ha impuesto de nuevo su "plan A": mientras exista la más mínima posibilidad jurídica de presentarse, será ella quien encabece la candidatura.

Por su parte, Le Figaro ha publicado un sondeo de Odoxa en el que afirma que el 51% de los franceses cree que Le Pen hace bien en mantener su candidatura, pese a la condena. Al mismo tiempo, la mayoría considera que esa condena será un hándicap durante la campaña.

En cualquier caso, lo que está claro es que Bardella tendrá que seguir esperando.