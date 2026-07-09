Erdogan regala un revólver personalizado a los líderes europeos en la cumbre de la OTAN

La diplomacia internacional suele estar repleta de intercambios protocolarios, pero el último encuentro de los altos cargos de la Unión Europea en Turquía ha dejado una anécdota tan insólita como reveladora. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, han sido obsequiados con un revólver personalizado y seis balas por parte del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El inusual presente fue entregado a los mandatarios durante su reciente viaje a Ankara, en el marco de la reunión de la Alianza Atlántica. Según han informado diversos medios belgas, el líder islamista no solo tuvo este gesto con los representantes comunitarios, sino que otros jefes de Estado y de Gobierno, como el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, también recibieron armas de fuego con sus nombres grabados en el cañón.

Ante la controversia y la estricta normativa de seguridad, las instituciones comunitarias ya han aclarado el destino de estos peculiares regalos. La portavoz del Ejecutivo Europeo, Paula Pinho, ha confirmado que el arma de Von der Leyen se transportará bajo estrictas medidas y, una vez que sea retirada del servicio activo, la presidenta tiene la intención de donarla a un museo militar para su exhibición histórica.

Por su parte, el equipo de Antonio Costa ha señalado que está siguiendo escrupulosamente los procedimientos legales belgas para poder repatriar el revólver. Según fuentes diplomáticas, el arma del político portugués también será inutilizada y quedará almacenada cumpliendo con todos los requisitos de seguridad que exige la Secretaría General del Consejo.

Más allá de la anécdota armamentística, la reunión bilateral en los márgenes de la cumbre sirvió para limar asperezas. Von der Leyen y Costa publicaron un mensaje conjunto en el que agradecían la cálida bienvenida y reafirmaban que Turquía es un socio estratégico para el bloque europeo, comprometiéndose a reforzar una relación que ha atravesado numerosas tensiones en los últimos años.

En este sentido, los líderes comunitarios destacaron el papel de Ankara a la hora de abordar las crisis en Oriente Medio y su apoyo a los esfuerzos por lograr una paz justa y duradera en Ucrania. Asimismo, aprovecharon la ocasión para instar a Erdogan a buscar una solución al enquistado conflicto de Chipre a través del proceso liderado por la ONU.

Este encuentro se produce en el contexto de una cita clave de la OTAN, donde se han anunciado nuevos contratos con la industria de defensa internacional por valor de más de 50.000 millones de dólares. Una cumbre que, de nuevo, ha estado marcada por las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha vuelto a presionar a los aliados europeos para que asuman una mayor carga financiera en materia de seguridad y defensa compartida.