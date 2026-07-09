Marine Le Pen barre a los macronistas y lograría el 55% en segunda vuelta en 2027

Marine Le Pen ha vuelto a la política francesa por la puerta grande. Apenas unos días después de que la Justicia le permitiera volver a presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, la líder de Agrupación Nacional aparece como la gran favorita en las encuestas para llegar al Elíseo.

Así lo refleja un sondeo de Ifop-Fiducial para Le Figaro, el primero publicado tras la decisión del Tribunal de Apelación de rebajar a 15 meses la condena de inhabilitación que pesaba sobre Le Pen por malversación de fondos.

Según la encuesta, Le Pen obtendría un 36% de los votos en primera vuelta, muy por delante del resto de aspirantes. El ex primer ministro Édouard Philippe se queda en el 19%, mientras que Gabriel Attal y el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, empatan con un 15%. Más atrás aparecen Raphaël Glucksmann, con un 9%, y el presidente de Los Republicanos, Bruno Retailleau, con apenas un 8%.

El respaldo que recibe ahora la dirigente nacionalista supone además una mejora de doce puntos respecto al resultado que consiguió en la primera vuelta de las presidenciales de 2022.

La encuesta también dibuja un escenario muy favorable para Le Pen en una hipotética segunda vuelta. Frente a un candidato del espacio macronista alcanzaría el 55% de los votos, muy por encima del 41% que logró frente a Emmanuel Macron en 2022. Si el rival fuera Mélenchon, la ventaja sería todavía mayor.

Por otra parte, el sondeo no refleja ningún tipo de decepción por parte de los votantes de Agrupación Nacional que esperaban que Jordan Bardella fuese el candidato. De hecho, las encuestas muestran que Le Pen ha logrado ampliar su apoyo entre los jóvenes, parte del electorado conservador de Los Republicanos e incluso antiguos votantes de Éric Zemmour.

Un centro debilitado y una izquierda dividida

El sondeo también refleja las dificultades de sus principales rivales. Édouard Philippe, que durante meses fue considerado el candidato con más opciones para frenar a Le Pen, pierde fuerza en un momento en el que también debe responder ante la Justicia por una investigación relacionada con su etapa como alcalde de Le Havre.

Mientras tanto, el espacio político de Emmanuel Macron sigue fragmentado y vuelve a especularse con una posible alianza entre Philippe y Gabriel Attal para evitar que el voto centrista llegue dividido a las presidenciales.

La izquierda tampoco atraviesa su mejor momento. Jean-Luc Mélenchon mantiene un suelo electoral sólido, pero el Partido Socialista sigue sin candidato, Raphaël Glucksmann no consigue superar el 10% en intención de voto y la líder ecologista Marine Tondelier apenas ronda el 4%.