Rusia señala a los países bálticos por los ataques con drones: "Lo sabemos todo perfectamente"

Crece la tensión por la guerra entre Rusia y Ucrania en las últimas horas. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha vuelto a acusar a los países bálticos de estar implicados en los ataques con drones ucranianos sobre Rusia, afirmando que no necesitan pruebas de ello. "Lo sabemos todo perfectamente", ha señalado.

En una rueda de prensa sobre el origen de los drones ucranianos que vienen sobrevolando espacio aéreo ruso, Peskov ha defendido que "nuestras Fuerzas Armadas y nuestros servicios especiales saben de dónde vienen las amenazas y cómo vuelan". Además, ha asegurado: "esto es de sobra conocido, y no pretendemos demostrar nada a nadie".

"Lo sabemos todo perfectamente. Nadie debería tener ninguna duda", ha zanjado Peskov, que ha descartado que vaya a aportar pruebas de sus acusaciones.

Ucrania ha intensificado sus ataques con drones más allá del frente y varios drones han sido neutralizados por cazas en terceros países. En Letonia, la entrada en el espacio aéreo de dos drones ucranianos desviados por las defensas rusas llevó a la dimisión del ministro de Defensa, Andris Spruds, y posteriormente de la primera ministra, Evika Silina. Uno de los drones impactó con un depósito de petróleo vacío, causando un incendio que fue sofocado rápidamente por los bomberos.

Del mismo modo, hace unas semanas un caza que participaba en una misión de vigilancia aérea en Estonia derribó un dron cerca de la localidad de Kablakula.

La guerra entre Ucrania y Rusia

Los ataques están creciendo en intensidad en las últimas semanas. El pasado 2 de julio, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió responder a una ofensiva especialmente sangrienta sobre Kiev, en la que utilizó más de 70 misiles y 500 drones, dejando una veintena de fallecidos y casi 90 heridos.

La pasada noche, Ucrania utilizó drones para atacar 15 supuestos buques de la llamada "flota fantasma" de Rusia en el mar de Azov, con la que Moscú busca eludir sanciones internacionales. De ellos, siete son buques petroleros, cinco buques de carga seca, un transbordador y dos remolcadores.

Además, el mando militar ucraniano informó de ataques contra infraestructura energética rusa en la península de Crimea. En total, las fuerzas ucranianas golpearon nueve subestaciones eléctricas, así como el nodo estratégico de distribución eléctrica del puente energético Kubán-Crimea, en el segundo ataque en 48 horas contra este punto.

"También fueron atacadas 4 posiciones de defensa antiaérea. Se destruyeron un sistema de lanzamiento del S-400 'Triumf', un sistema de defensa aérea Tor y 2 complejos de radar", especificó en un mensaje en redes sociales, para indicar que las "aves" de la división SBS, en referencia a los drones, atacaron 1.725 objetivos en la profundidad táctica de todo el frente en la última jornada.