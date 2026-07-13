Un gran incendio asola el bosque de Fontainebleau, muy cerca de París

Un grave incendio se declaró en la tarde del domingo 12 de julio en el bosque de Fontainebleau, al sur de París. El fuego ya ha calcinado más de 800 hectáreas. Se originó en la autopista A6 y se extendió rápidamente por Fontainebleau, afectando a las localidades de Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Le Vaudoué y Noisy-sur-École. La columna de humo se hizo visible a 20 kilómetros de distancia.

Avivado por las condiciones climáticas adversas, fue necesario el despliegue de cerca de 500 bomberos sobre el terreno para combatir las llamas y la movilización de varias unidades aéreas que les dan apoyo, dos aviones y dos helicópteros cisterna y un avión de reconocimiento. Eric Brocardi, miembro de la Federación Nacional de Bomberos de Francia, explicó que es la primera vez que es necesario el envío de aviones cisterna desde el sur del país hasta la región de París.

[ #Incendie 🌳🔥 ] Depuis plusieurs jours, les sapeurs-pompiers du #Sdis77 sont engagés sur un important feu de forêt dont le départ a été localisé dans la forêt de #Fontainebleau. Le sinistre s'est propagé sur les communes d'Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Le Vaudoué et… pic.twitter.com/gR0X4GUpb8 — Sapeurs-Pompiers 77 (@Sdis77) July 12, 2026

El incendio obligó a desalojar las viviendas en Le Vaudoué. Las llamas obligaron además a cortar la autopista A6, que conecta el norte y el sur del país, y se produjeron grandes retrasos en los trenes con origen y destino en París.

El bosque de Fontainebleau es el segundo bosque nacional más grande de Francia, a unos 60 kilómetros de la capital francesa. Fue Real Sitio desde el siglo X. Lo bordean los ríos Sena, École y Loing.

Agravado por la ola de calor

El intenso calor durante varios días en la región ha aumentado el riesgo de incendios. Las temperaturas rozan los 40 grados, obligando a acortar la etapa del Tour de Francia del domingo y a cerrar varias centrales nucleares, tal y como apunta Le Monde.

Gran parte de Francia está sufriendo estos días la tercera ola de calor desde mayo. Los incendios ya han consumido 17.000 hectáreas este año. Según el Ministerio del Interior francés, 32 personas fueron detenidas como responsables del inicio de incendios desde el principio del verano.