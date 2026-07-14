Al menos dos muertos y seis desaparecidos tras un incendio en un edificio en obras del centro de Bruselas

Un incendio declarado a primera hora de este martes en un edificio en obras del centro de Bruselas ha causado la muerte de varias personas —al menos dos— y mantiene a seis trabajadores desaparecidos, según han confirmado las autoridades belgas. El fuego ya ha sido extinguido, pero los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda en el interior del inmueble.

Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio comenzó en la segunda planta del edificio OXY, un inmueble situado en el centro de la capital belga que está siendo rehabilitado. Aunque el foco inicial fue controlado, las llamas se propagaron por el hueco del ascensor, lo que bloqueó al menos dos cabinas.

La Autoridad del Trabajo de Bélgica, a través de su portavoz Brecht Speybrouck, ha confirmado que los bomberos encontraron varias víctimas mortales en uno de los ascensores a los que pudieron acceder tras abrir una pequeña abertura.

No obstante, las autoridades han advertido de que el balance podría aumentar, ya que seis operarios continúan desaparecidos. La Fiscalía de Trabajo mantiene abiertas las labores de búsqueda y no descarta que algunas de estas personas puedan encontrarse en otro ascensor o en otra zona del edificio.

Más de 200 trabajadores estaban en el edificio

En el momento del incendio, más de 200 trabajadores desarrollaban labores de construcción en el edificio OXY, antigua sede del Ayuntamiento del distrito de Bruselas Centro.

El inmueble está siendo transformado en un complejo que albergará apartamentos, oficinas, un hotel, restaurantes y locales de ocio. La mayoría de los trabajadores pudo ser evacuada antes de que el humo y las llamas afectaran a los ascensores.

Además de las víctimas mortales, dos personas con quemaduras han sido trasladadas al Hospital Militar de Neder-over-Heembeek para recibir tratamiento. Un bombero también ha tenido que ser atendido en el lugar tras sufrir un episodio de hipertermia durante las tareas de extinción.

Se investigan las causas del incendio

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego. Según la información facilitada por las autoridades, el incendio comenzó como un foco localizado en la segunda planta antes de extenderse por el hueco del ascensor, una circunstancia que complicó la evacuación de algunos trabajadores.

La Fiscalía de Trabajo belga coordina la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del siniestro, mientras los servicios de emergencia continúan inspeccionando el edificio para localizar a los operarios desaparecidos.