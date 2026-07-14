Rusia lanza la nave Soyuz MS-29 hacia la Estación Espacial con tripulación ruso-estadounidense

Rusia ha llevado a cabo con éxito este martes el lanzamiento de la nave Soyuz MS-29, una misión que transporta a dos cosmonautas de la agencia espacial rusa Roscosmos y a un astronauta estadounidense de la NASA. El despegue se produjo con absoluta normalidad a las 14:48 horas GMT desde el emblemático cosmódromo de Baikonur, unas instalaciones situadas en la árida estepa de Kazajistán, que continúan siendo la principal puerta de acceso al espacio para el programa ruso.

El vehículo encargado de propulsar la cápsula tripulada más allá de la atmósfera terrestre ha sido el potente cohete portador Soyuz-2.1a. Siguiendo el plan de vuelo establecido por los ingenieros aeronáuticos, el propulsor alcanzó la velocidad y la altitud necesarias para colocar la nave en la órbita preliminar apenas ocho minutos después de abandonar la plataforma de lanzamiento. A partir de ese momento, la tripulación comenzó las complejas maniobras de aproximación hacia su destino final.

El objetivo de esta expedición conjunta es la Estación Espacial Internacional (EEI), el gran laboratorio que orbita nuestro planeta a unos 400 kilómetros de altura. En un contexto marcado por la profunda inestabilidad geopolítica provocada por la invasión rusa de Ucrania y las consiguientes sanciones impuestas por las potencias occidentales, la colaboración espacial se mantiene como uno de los pocos puentes de entendimiento técnico y científico vigentes entre Washington y Moscú.

El viaje hacia la estructura internacional suele seguir un esquema de vuelo rápido que permite a los exploradores llegar a las escotillas de acoplamiento en cuestión de unas pocas horas, minimizando así el desgaste físico y mental de los tripulantes. Una vez que la cápsula rusa consiga atracar de forma segura, los recién llegados serán recibidos por el resto del equipo permanente que ya habita y trabaja ininterrumpidamente en las instalaciones orbitales.

Durante los próximos meses, este equipo combinado internacional llevará a cabo decenas de experimentos científicos en condiciones de microgravedad, abarcando disciplinas fundamentales como la biología, la ciencia de materiales y el desarrollo de nuevas tecnologías. Además de las imprescindibles tareas de investigación, los profesionales deberán encargarse del mantenimiento regular de la estructura, garantizando la viabilidad y seguridad de un proyecto que representa uno de los mayores logros de la ingeniería contemporánea en favor de la humanidad.