Zelenski exige a la UE que aumente la presión sobre Rusia tras otro ataque masivo

Este martes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado una nueva oleada de ataques rusos con 135 drones y misiles sobre distintos puntos del país. Estos ataques han dejado al menos diez heridos. A su vez, ha reclamado a la Unión Europea que acelere en la adopción de sanciones contra Moscú.

Zelenski ha explicado en sus redes sociales este hecho: "anoche, los rusos lanzaron 135 drones y diez misiles de diversos tipos, la mayoría de ellos balísticos, contra nuestras ciudades y comunidades. Siete personas resultaron heridas en la región de Járkov, entre ellas un menor". También ha detallado los ataques por parte de Rusia contra la región de Chernígov, en la que habría tres heridos tras los bombardeos "un edificio residencial y las instalaciones de la red eléctrica".

Según afirma el presidente de Ucrania, la mayoría de los ataques habrían sido neutralizados por las defensas antiaéreas, pero un misil y 25 drones habrían logrado evitar las defensas provocando daños en al menos diez puntos del país. Zelenski ha informado además de daños en 16 puntos por ataques en la región de Kiev, entre ellos en una escuela. "También fueron atacadas infraestructuras críticas en las regiones de Dnipró, Donetsk, Yitómir y Odesa", ha informado sobre otra nueva noche de ataques rusos sobre el país.

Pide celeridad en la adopción de sanciones

De este modo, ha reclamado a la UE aumentar la presión sobre Rusia. "No podemos seguir perdiendo el tiempo y el 21º paquete de sanciones de la UE debe aprobarse esta semana", ha insistido, sobre unas medidas que siguen siendo objeto de debate.

Para Zelenski los días de retraso en la adopción de nuevas sanciones "da a Rusia más tiempo para prepararse para ellas". "Debe detenerse el suministro de todos los componentes que Rusia utiliza para prolongar la guerra y atacar a la población", ha apuntado.

Ucrania se sumó recientemente a una coalición antimisiles de diez países europeos, iniciativa que Volodimir Zelenski ha enmarcado en una medida que posibilita reforzar la seguridad de la población. "Debemos avanzar juntos. Cada empresa y cada país deben ser auténticos defensores de la vida", ha insistido el presidente de Ucrania.

Por su parte, las Fuerzas Armadas rusas han enmarcado estos ataques como una ofensiva contra empresas de la industria militar de Kiev y contra instalaciones en el puerto de Yuzhni, en la región de Odesa, "utilizadas para la descarga y el almacenamiento de combustible y lubricantes destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania".