Rusia y su 'Espíritu de Ancorage': la cumbre de Putin y Trump que acabará en perfume

Un empresario ruso ha solicitado autorización para registrar la marca comercial 'Espíritu de Anchorage', en alusión a la cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, que tuvo lugar en agosto de 2025, informó hoy la prensa rusa.

La respectiva solicitud fue presentada el pasado 10 de julio ante Rospatent, la agencia de propiedad intelectual rusa, señala la agencia TASS.

Si la marca es registrada, el 'Espíritu de Anchorage' se materializará en perfumes, colonias y otras fragancias.

Putin y Trump se reunieron en Alaska el 15 de agosto de 2025 para su primera cumbre desde el retorno del republicano a la Casa Blanca y el inicio de la guerra en Ucrania.

Posteriormente, la parte rusa elogió el encuentro y los entendimientos alcanzados en Anchorage, ya que rompió el aislamiento diplomático del líder ruso.

Según el Kremlin, el 'espíritu de Anchorage' debía ayudar a avanzar en la normalización de las relaciones ruso-estadounidenses y la búsqueda de una solución a la guerra en Ucrania.

No obstante, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró este año que el 'espíritu de Anchorage' se está esfumando, en referencia a los desacuerdos sobre el arreglo del conflicto y la congelación desde febrero de las negociaciones de paz.