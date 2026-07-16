La colonia es España, no Gibraltar

La demolición del Muro de Berlín, en 1989, fue un espejismo naif. Nos vendieron que el mundo posguerra fría devendría en una zona franca planetaria, que la globalización derrumbaría todas las barreras artificiales heredadas del viejo orden bipolar. Treinta y siete años después, el escenario resulta ser justo el contrario. Si en 1989 apenas existían 16 muros fronterizos en todo el planeta, hoy superamos ya los 75. Y creciendo. Hemos pasado de la quimera pueril propia de los anuncios navideños de Coca-Cola al cínico realismo del alambre de espino.

En este contexto, el Reino Unido y Bruselas escenifican hoy una broma de mal gusto. Así, mientras acuerdan desmantelar la verja de Gibraltar a fin de sustituirla por una "frontera inteligente"[sic], en el Canal de la Mancha los británicos han levantado una de las zonas más fortificadas de Europa. En Calais y Coquelles, Londres despliega kilómetros de vallas de alta seguridad, concertinas y tecnología de vigilancia extrema para sellar su frontera. Una soberanía que el Reino Unido blinda con acero en su casa, pero que ha logrado borrar en la linde de su colonia hispana. Las fronteras son la expresión física de la soberanía de un Estado, el límite indispensable que define quién es quién y garantiza la seguridad de su territorio.

Sin embargo, Bruselas nos aplica un doble rasero insultante: mientras financia el refuerzo de las alambradas en Ceuta y Melilla y aplaude la construcción de más barreras en su flanco oriental —desde los países bálticos hasta Grecia—, despliega una alfombra roja para suprimir la frontera física con la cueva de ladrones de Gibraltar, un territorio que alberga en su seno a todo tipo de delincuencia internacional, con especial predominio de la vinculada al narcotráfico. Si esas fronteras blindadas en Ceuta, Melilla, el Este o Calais cumplen una función esencial, debemos preguntarnos: ¿son estúpidas? Y si no lo son, ¿por qué Bruselas se empeña en desmentir su propia doctrina de seguridad premiando a la madriguera criminal de Gibraltar? ¿O acaso ocurrirá que, a ojos de la eurooligarquía bruselense, la verdadera colonia es España, no el Peñón?