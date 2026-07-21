El peculiar baile de un ministro de Hungría durante su toma de posesión

Lo que debía ser una solemne ceremonia de investidura ha terminado convirtiéndose en uno de los vídeos políticos más comentados de los últimos días. El nuevo ministro de Sanidad de Hungría, Zsolt Hegedus, sorprendió a propios y extraños al marcarse un peculiar baile en las escalinatas del Parlamento de Budapest durante la toma de posesión del nuevo Ejecutivo encabezado por Péter Magyar.

La escena, grabada por numerosos asistentes y medios de comunicación, rompió por completo con el rígido protocolo que suele rodear este tipo de actos institucionales. Apenas unos segundos bastaron para que las imágenes comenzaran a circular por las redes sociales, donde acumularon miles de reproducciones y comentarios en cuestión de horas.

Hungarian politician performs viral dance to celebrate the countries new Prime Minister being sworn in. Zsolt Hegedus is the leading candidate to become the countries new Health Minister. pic.twitter.com/JNuhwFr7Q1 — Oli London (@OliLondonTV) May 10, 2026

Un gesto inesperado en un acto solemne

El momento se produjo cuando los miembros del nuevo Gobierno posaban en las escaleras del histórico Parlamento húngaro tras la ceremonia oficial. Fue entonces cuando Hegedus realizó unos llamativos pasos de baile delante de las cámaras, en un gesto tan espontáneo como inesperado que contrastó con la seriedad habitual del acto.

A su lado se encontraba el recién nombrado primer ministro, Péter Magyar, mientras el resto de ministros mantenía la compostura protocolaria. La escena llamó inmediatamente la atención de periodistas y fotógrafos presentes en Budapest.

Aunque el baile apenas duró unos instantes, fue suficiente para convertirse en el gran protagonista de una jornada destinada, en principio, a presentar oficialmente al nuevo Ejecutivo húngaro.

Un fenómeno viral

Las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde numerosos usuarios compartieron el vídeo con comentarios que iban desde la sorpresa y el humor hasta interpretaciones sobre la intención del gesto.

Algunos internautas lo interpretaron como una muestra de cercanía y naturalidad, mientras que otros consideraron que un acto institucional de semejante importancia requería una mayor solemnidad. También hubo quien analizó el episodio desde una perspectiva política, señalando que la escena podría influir en la imagen pública del nuevo Gobierno incluso antes de iniciar su mandato.

Los hashtags #PeterMagyar, #ZsoltHegedus, #Hungría y #Baile se situaron entre los más utilizados para comentar el episodio.

Un estreno difícil de olvidar

Las ceremonias de toma de posesión suelen caracterizarse por el estricto cumplimiento del protocolo y por una cuidada puesta en escena. Precisamente por ello, cualquier gesto que se salga del guion adquiere una enorme repercusión mediática.

Eso es exactamente lo que ocurrió con Zsolt Hegedus. Su improvisado baile terminó eclipsando buena parte de la atención que debía centrarse en el inicio de la nueva etapa política encabezada por Péter Magyar.

En apenas unos segundos, el nuevo ministro de Sanidad consiguió algo que rara vez ocurre en este tipo de ceremonias: convertir una investidura institucional en un fenómeno viral de alcance internacional.