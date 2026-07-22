El Parlamento francés prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años

El Parlamento de Francia ha aprobado de forma definitiva la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. La norma, impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron, comenzará a aplicarse a partir del próximo curso escolar, aunque su implantación será progresiva hasta el 1 de enero de 2027 y todavía debe recibir el visto bueno del Consejo Constitucional.

El texto establece que las nuevas cuentas en redes sociales deberán someterse a un sistema de verificación de edad desde el 1 de septiembre. En cambio, las cuentas que ya estén abiertas dispondrán de un periodo transitorio y deberán cumplir ese requisito a partir del 1 de enero de 2027.

La ley no fija un método concreto para comprobar la edad de los usuarios. En su lugar, serán las propias plataformas las que deberán definir el sistema de verificación que utilizarán para cumplir la normativa.

La iniciativa fue aprobada previamente por una comisión mixta de parlamentarios y recibió este martes el respaldo definitivo de la Asamblea Nacional con 279 votos a favor, mientras que los diputados de La Francia Insumisa votaron en contra.

Macron celebra la aprobación

Tras la votación, el presidente francés, Emmanuel Macron, celebró la aprobación de la ley a través de un mensaje publicado en redes sociales: "Me comprometí a hacerlo y ahora se ha aprobado como ley: se prohibirán las redes sociales para los menores de 15 años a partir del próximo curso escolar. Agradezco a los legisladores su labor", afirmó.

Je m'y étais engagé, c'est désormais voté : les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Merci aux parlementaires. Au Consejo Constitucional de statuer puis place à l'action pour rendre cette mesure concrète et protéger nos enfants en ligne. pic.twitter.com/jC79unxX67 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2026

La ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, aseguró que la iniciativa sitúa la protección de los menores entre las prioridades del país y destacó que ha servido de referencia para otros socios europeos: "Esta ley marca una etapa decisiva: protege más a los más jóvenes frente a los riesgos de las redes sociales y envía un mensaje claro a las plataformas, que deberán ahora asumir plenamente sus responsabilidades", señaló la ministra.

Le Parlement a définitivement adopté la loi sur la majorité numérique. À compter du 1er septembre prochain, avec une mise en œuvre progressive jusqu'au 1er janvier 2027, les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans. Après plusieurs mois de travail exigeant avec les… — Anne Le Hénanff (@ALehenanff) July 21, 2026

Cambios tras las objeciones de Bruselas

El proyecto fue presentado inicialmente por la diputada del partido Renacimiento Laure Miller, aunque durante su tramitación sufrió modificaciones.

En un primer momento, la propuesta contemplaba una lista de plataformas afectadas por la prohibición. Sin embargo, ese planteamiento fue retirado después de que la Comisión Europea advirtiera a principios de julio de que varias disposiciones podían vulnerar el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) al otorgar competencias excesivas al regulador francés.

Tras esos cambios, el texto definitivo deja en manos de las plataformas el desarrollo de los mecanismos de verificación de edad.

La ley incorpora además otras medidas relacionadas con el entorno digital de los menores. Entre ellas figura la prohibición del uso de teléfonos móviles en los institutos, concretamente en los cursos de bachillerato. Asimismo, los centros educativos deberán desarrollar campañas de concienciación sobre el uso de herramientas digitales dirigidas al alumnado.