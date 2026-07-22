Muere Daniel Siad, supuesto captador de víctimas en el caso Epstein

Daniel Siad, quien supuestamente colaboraba con Jeffrey Epstein captando víctimas sexuales, ha sido encontrado muerto a sus 69 años en Colombes, una localidad al noroeste de París, donde residía. Por el momento no hay confirmación oficial de la causa de su muerte.

El cuerpo sin vida de Siad, argelino de nacimiento pero nacionalizado sueco, fue hallado por una mujer de 28 años con quien compartía piso, que lo encontró en el suelo de la cocina. La Justicia francesa ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias de la muerte.

Su implicación en el caso Epstein

El nombre de Siad aparece en los documentos desclasificados de los archivos del caso Epstein a inicios de año. Su implicación habría consistido en realizar la captación de modelos por todo el mundo para después ofrecérselas a Epstein. Siad, por su parte, negaba las acusaciones que enfrentaba, presentándose como "un padre de familia".

París era uno de los puntos principales de la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein. Además, poseía un apartamento en el número 22 de la exclusiva avenida Foch de la capital. Por estos motivos, la Fiscalía francesa inició una investigación centrada en las ramificaciones del caso Epstein en su país, la cual englobaba tanto los posibles delitos sexuales que hubiesen ocurrido en su territorio como los delitos financieros que pudiesen haberse cometido.

El caso Epstein

Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense que logró acumular una fortuna con la gestión de activos para millonarios y creó una gran red de contactos con presidentes, miembros de la realeza, científicos de renombre y magnates de Silicon Valley. Fue arrestado en julio de 2019 acusado de tráfico sexual de menores y apareció muerto en prisión en agosto de ese mismo año. Presuntamente se habría suicidado. Este caso involucra una red de abuso de menores, poder político y financiero.

La desclasificación de los archivos del caso realizada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, supuso la vinculación con Epstein de políticos, músicos, empresarios e incluso miembros de algunas casas reales.