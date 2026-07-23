Francia prueba el avión militar A400M de Airbus para combatir los incendios

Francia incorporará antes de finales de julio, en fase experimental, un avión de transporte militar A400M equipado con un sistema de lanzamiento de retardante. Esta medida busca reforzar los medios aéreos desplegados actualmente frente a los numerosos focos que afectan a distintas regiones del país, según ha informado la portavoz del Gobierno y ministra de Energía, Maud Bregeon.

El aparato, que entró en servicio en el año 2013, ha sido modificado mediante un minucioso trabajo técnico de adaptación. Estas alteraciones permitirán utilizarlo como aeronave de apoyo en la extinción, complementando a los recursos tradicionales. Según explicó Bregeon a diferentes medios locales, su capacidad de descarga equivale aproximadamente a la de tres aviones Canadair, lo que supondrá un salto cualitativo para frenar el avance de las llamas.

Este modelo, que ha sido adaptado por Airbus y que completó sus primeros ensayos el pasado mes de abril en la localidad meridional de Nimes, podrá descargar hasta 20 toneladas de retardante. Su misión principal será intervenir antes del avance del fuego, creando líneas de protección en las zonas más vulnerables de la geografía gala, tal y como han destacado en un comunicado conjunto el Ministerio del Interior y el de las Fuerzas Armadas.

La utilización operativa del A400M requerirá de diversas pruebas técnicas adicionales, así como de vuelos de validación y la consiguiente certificación de las tripulaciones militares. Este proceso se inició formalmente el 20 de julio, por lo que las primeras intervenciones reales sobre el terreno podrían producirse en un plazo aproximado de diez días. La nueva capacidad se integrará en el dispositivo interministerial Héphaïstos, desplegado cada verano para apoyar a la seguridad civil.

El anuncio de la incorporación de esta aeronave coincide con el avance de graves siniestros forestales en el territorio vecino, entre los que destaca el registrado en la zona de la bahía de Arcachon, en el departamento de Gironda. Allí, unas 12.000 personas han tenido que ser evacuadas con carácter preventivo tras quedar calcinadas más de 2.000 hectáreas de superficie boscosa.

La situación a lo largo del año refleja un escenario complejo. El Ejecutivo galo comunicó que, desde enero, se han registrado más de 12.500 fuegos en todo el país, los cuales han destruido alrededor de 44.000 hectáreas. En el marco de la lucha contra estas catástrofes y sus responsables, las autoridades han procedido a la detención de 128 personas sospechosas de haber originado estos fuegos de manera intencionada o por negligencia grave.

En la actualidad, Francia dispone de una flota aérea contra el fuego compuesta por 12 aviones Canadair, con capacidad de 6.000 litros cada uno; ocho aviones Dash, que pueden transportar 10.000 litros; 12 helicópteros bombarderos de agua; y seis aviones Air Tractor. Todos ellos suman, junto a otros medios departamentales, un total de 65 aeronaves de ataque. El dispositivo estatal se completa con tres Beechcraft Super King Air, cuya función es la coordinación e investigación de los principales focos activos.