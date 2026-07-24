Francia pide ayuda a la UE ante ante los incendios, con miles de evacuados

No solo España está sufriendo el asedio del fuego. En Francia, miles de personas han sido evacuadas por tres grandes incendios simultáneos. Dos de los incendios se registran en la región de Nueva Aquitania –en la bahía de Arcachon y en Las Landas– y un tercero se ha desatado en el departamento mediterráneo de Var –entre Marsella y Niza–. Las autoridades han solicitado la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para reforzar el dispositivo de extinción con medios aéreos.

El presidente Emmanuel Macron anunció en la noche del jueves que Francia recibirá dos aviones anfibios Canadair de Croacia, dos aeronaves Air Tractor de Portugal y dos helicópteros pesados Black Hawk aportados por la República Checa y Eslovaquia.

"La situación sigue bajo una enorme tensión frente a los incendios que azotan al país, en particular en Gironda", declaró Macron en sus redes sociales, y destacó que "esta solidaridad concreta, rápida y operativa" de los socios europeos "es una fuerza preciosa" en un momento difícil.

La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde. Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026

En el departamento de Gironda, el fuego ha calcinado unas 8.700 hectáreas al norte de la cuenca de Arcachon. La prefectura ha ordenado "la evacuación gradual de toda la península de la cuenca de Arcachon, pueblo por pueblo, desde Claouey hasta el extremo de Cap-Ferret", una operación que se efectúa por la única carretera existente en la península y también por vía marítima en la que es una de las principales zonas turísticas de la costa atlántica.

Desde el inicio del incendio el miércoles hasta la pasada madrugada, cerca de 20.000 personas habían sido evacuadas de forma preventiva y varias viviendas habían resultado destruidas. Un bombero sufrió heridas tras una explosión, presuntamente causada por una bombona de gas.

Un segundo incendio, declarado el jueves cerca de Biscarrosse, en el departamento de Las Landas, tras incendiarse un vehículo, ha quemado unas 2.500 hectáreas y continúa fuera de control, según las autoridades. El avance de las llamas obligó a evacuar a unas 23.000 personas y movilizó a unos 600 bomberos.

En el sureste del país, el incendio que afecta al departamento de Var desde hace tres días registró múltiples rebrotes el jueves, aunque la mejora de las condiciones meteorológicas permitió el regreso de parte de los evacuados, mientras unos 800 bomberos permanecen desplegados para contener el fuego.

En Córcega, el incendio que lleva unos doce días activo en el valle de Restonica ha arrasado 600 hectáreas, según la última actualización de la prefectura de Alta Córcega, donde más de 210 bomberos, apoyados por siete helicópteros y dos aviones, lucharon contra las llamas durante todo el jueves, en condiciones especialmente difíciles debido al terreno escarpado y al denso humo.

Según el Gobierno, desde comienzos de año se han registrado más de 12.500 incendios forestales y la superficie quemada ya supera la registrada en el conjunto de 2022, año marcado por graves incendios en el suroeste del país. "Llamo a nuestros compatriotas a la mayor vigilancia. Cada gesto cuenta para proteger nuestras vidas, nuestras casas, nuestros bosques, nuestros paisajes", pidió el presidente francés en su mensaje en redes sociales.