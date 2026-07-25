"Crisis brutal y sin precedentes" en Francia: 167.000 evacuados por un incendio que se acerca a Burdeos

Cerca de 98.000 hectáreas han ardido este año en Francia en incendios forestales, lo que supone "un récord histórico", según transmitió este sábado el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, que resaltó la especial preocupación por el fuego en Gironda (suroeste), a unos 30 kilómetros de Burdeos.

🇫🇷 | URGENTE: Incendios forestales en Francia queman área récord de casi 98.000 hectáreas. pic.twitter.com/BNeQMbryRe — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 25, 2026

"Hasta la fecha, se ha registrado una superficie quemada cercana a 98.000 hectáreas, debido al avance del incendio en Gironda, lo que supone un récord histórico", detalló el ministro en una comparecencia de prensa.

También apuntó que los alrededor de 167.000 evacuados del incendio de Gironda, que se originó en la turística bahía de Arcachón, y los 30.000 en el vecino departamento de Las Landas por el fuego en la zona de Biscarrosse conforman probablemente la mayor operación de este tipo de la historia de Francia por los incendios forestales.

En Gironda, donde además de a 750 bomberos se va a desplegar a un millar de militares en vista de la excepcionalidad del incendio, la situación fue más calmada durante la noche de lo previsto y el fuego ya no es "convectivo" (de gran intensidad que crea sus propios vientos y cambia de dirección de forma brusca), según explicó Nuñez.

Sin embargo, se espera que el viento vuelva a complicar las labores de extinción a partir de las 16:00 horas, al volver a levantarse con intensidad en dirección del oeste al este.

Con unas 40.000 hectáreas ya afectadas por las llamas, según la prensa local, Nuñez indicó que allí trabajan ya 18 medios aéreos, incluidos dos Canadair y 2 Dash.

Por orden del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, esta tarde se incorporará también un avión militar A400, un Airbus de gran capacidad adaptado para la lucha contra el fuego y que estaba en fase de ensayos sin previsión, a priori, de entrar en acción antes del 29 de julio.

"En estrecha colaboración con el Ministerio del Interior, se están reforzando con carácter de urgencia los recursos de las Fuerzas Armadas movilizados desde junio", transmitió en X la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, que calificó la situación de "crisis brutal, grave y sin precedentes".

En cuanto a los evacuados, hasta el viernes había 110.000 y durante la noche se realizaron otras 57.000 evacuaciones, incluido en localidades de la periferia de Burdeos.

Según su alcalde, Thomas Cazenave, no se prevé que haya que evacuar la capital de Gironda porque el fuego está aún a una treintena de kilómetros.

En la zona se han habilitado instalaciones de acogida como en el Parque de Exposiciones de la ciudad, donde se ha recibido a más de 5.000 personas.

En Biscarrosse, donde se afanan unos 500 bomberos, el objetivo es poder controlar el incendio -que suma 3.500 hectáreas calcinadas- durante esta jornada, según precisaron a la prensa local fuentes del cuerpo de bomberos.

Las evacuaciones se dieron principalmente en ese municipio y en la cercana localidad de Parentis-en-Born, según detalló Nuñez.

La empresa ferroviaria pública SNCF ha pedido a los viajeros a Gironda y a Las Landas que procuren postergar sus desplazamientos hasta al menos el lunes.

En Var (sureste), un tercer gran incendio acumulaba hasta esta mañana 3.250 hectáreas calcinadas, mientras que otro en Tarn (sur) logró ser controlado tras quemar 600 hectáreas. En total el viernes había una treintena de fuegos activos en todo el país.