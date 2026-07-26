Buscan a un islamista por atentar en el Orgullo de Berlín causando un muerto y 16 heridos

Las autoridades de Alemania han lanzado una intensa operación de búsqueda para dar con el paradero de un varón de 21 años, identificado como Abdul B., principal sospechoso del atentado perpetrado este sábado en el centro de Berlín. Según ha confirmado la Policía Local, el individuo está estrechamente vinculado al "espectro islamista" y se encuentra actualmente a la fuga tras dejar un trágico balance de una persona fallecida y al menos 16 heridos.

Los hechos ocurrieron en el parque Tiergarten, uno de los grandes pulmones verdes de la capital alemana, cuando se celebraba el fin de fiesta de la marcha reivindicativa de este colectivo. De acuerdo con el relato policial, el modus operandi incluyó un atropello múltiple inicial. Posteriormente, una o varias personas salieron del vehículo y continuaron la agresión utilizando armas blancas contra la multitud allí congregada.

La Policía y la Fiscalía General de Berlín han emitido una orden de busca y captura, distribuyendo además una fotografía del presunto terrorista para solicitar la urgente colaboración ciudadana. La descripción oficial detalla que Abdul B. es un joven de complexión delgada y gran estatura, rondando los 1,90 metros. En el momento de su huida, llevaba el pelo negro y vestía unos pantalones blancos junto a una sudadera negra con capucha.

El portavoz del cuerpo policial, Florian Nath, explicó a través de un mensaje de vídeo difundido en sus redes sociales que el sujeto fue plenamente identificado durante la madrugada del domingo. Nath subrayó que las fuerzas de seguridad ya tenían constancia de que el fugitivo pertenece al "entorno islamista", lo que refuerza la hipótesis de un nuevo golpe terrorista en el corazón de Europa.

Este suceso vuelve a poner de manifiesto la grave amenaza del terrorismo islamista en suelo alemán y europeo. En los últimos años, el país ha sido escenario de diversas acciones violentas inspiradas por el radicalismo religioso, lo que ha obligado a las autoridades a mantener un nivel de alerta constante en eventos multitudinarios. Los servicios de inteligencia advierten sistemáticamente de que el riesgo de agresiones perpetradas por individuos radicalizados sigue siendo uno de los mayores desafíos para las democracias occidentales.