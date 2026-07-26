El gigantesco incendio en Francia ya ha supuesto la evacuación de 220.000 personas

El avance descontrolado del fuego en el suroeste del territorio francés ha desencadenado una importante crisis en el país vecino que empeora cada día. Durante la pasada noche, el número de desalojados por el megaincendio en Gironda se incrementó hasta alcanzar la cifra de 220.000 ciudadanos, como consecuencia de una súbita aceleración de los frentes activos. Las autoridades de la zona han confirmado que los focos continúan fuera de toda capacidad de extinción y que ya se han calcinado más de 42.000 hectáreas de masa forestal.

Ante la gravedad de la situación, la prefecta del Departamento de Gironda, Sophie Brocas, ha emitido una orden de cierre parcial que afecta a las comunicaciones internacionales. En concreto, se ha procedido a la clausura de la autopista A63, una vía fundamental puesto que enlaza directamente con España. Esta restricción se aplica en sentido sur-norte entre la salida 17, a la altura de Liposthey, y la 24, emplazada en el municipio de Cestas. Por su parte, en el trazado de norte a sur, el tránsito está prohibido entre la circunvalación de Burdeos y el cruce 23, radicado en Marcheprime. De forma paralela, el tráfico ferroviario que transcurre al sur de la ciudad bordelesa ha quedado totalmente interrumpido, por lo que el Gobierno insta a los conductores y viajeros a evitar transitar por el área metropolitana.

El empeoramiento de las condiciones meteorológicas ha sido un elemento determinante. La Prefectura ha señalado a través de un comunicado oficial que se constató una violenta extensión de las llamas al caer la tarde. Esta virulencia se debe a la suma de dos factores que se retroalimentan: la extrema sequedad de la vegetación y las fuertes rachas de viento, que han registrado picos de cuarenta kilómetros por hora. A esto se suma que la enorme cantidad de calor liberado ha provocado un fenómeno de pirocumulonimbus. Esta inusual reacción atmosférica convierte el frente en una especie de tormenta de fuego impredecible, lo que dificulta las labores de los servicios de extinción y multiplica los vectores de propagación.

Como consecuencia directa de este comportamiento errático del fuego, los equipos de emergencias se han visto obligados a dictar nuevas órdenes de evacuación. Los habitantes de diversas localidades aledañas, entre las que se encuentran Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios y Cestas, han tenido que abandonar sus hogares a lo largo de la noche. El incendio, que tuvo su origen el pasado miércoles en las proximidades de la bahía de Arcachón, sigue avanzando de forma inexorable hacia el este y ya se sitúa a quince kilómetros del núcleo urbano de Burdeos, tal y como ha confirmado el alcalde de la urbe, Thomas Cazenave.

La alerta se mantiene activa en otras regiones del país que también sufren el azote de las llamas. En el vecino Departamento de Las Landas, los bomberos continúan batallando contra el foco declarado en las cercanías de Biscarrosse. En esta zona la situación parece encontrarse más estabilizada y el perímetro no ha superado las 3.600 hectáreas. De los 30.000 ciudadanos evacuados inicialmente en esa área, alrededor de 3.000 han recibido autorización para regresar a sus casas en zonas ya aseguradas. Por el contrario, la situación ha empeorado en el Departamento de Var, ubicado en el sureste, donde el fuego se ha reavivado, calcinando 3.250 hectáreas y obligando a la evacuación preventiva de 2.000 personas.