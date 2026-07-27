El voto del colectivo LGTBIQ+ gira a la derecha en Europa

Los votantes del colectivo LGTBIQ+ han experimentado en los últimos años un cambio en sus preferencias electorales en varios países europeos. Según publica El Mundo, encuestas realizadas en Francia, Alemania y Reino Unido muestran un aumento del apoyo a partidos situados en la derecha del espectro político, una tendencia que contrasta con la realidad española, donde la mayoría del electorado homosexual continúa decantándose por formaciones de izquierda.

Este fenómeno ya había comenzado a observarse antes en Estados Unidos y fue definido por la académica Jasbir Puar como 'homonacionalismo', un concepto que vincula la defensa de los derechos del colectivo homosexual con posiciones más restrictivas en materia migratoria tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Uno de los primeros referentes políticos de esta corriente en Europa fue el neerlandés Pim Fortuyn, asesinado durante la campaña electoral de 2002. Abiertamente homosexual, Fortuyn defendía los derechos de los gays mientras mantenía un discurso muy crítico con la inmigración y el islam, al que consideraba una amenaza para el liberalismo social.

Dos décadas después, varios sondeos reflejan una evolución similar en distintos países europeos.

Agrupación Nacional lidera entre los votantes gays en Francia

En Francia, una encuesta elaborada por Ifop para la revista Tétu sitúa a Agrupación Nacional (RN) como la opción preferida entre los votantes LGTBIQ+ de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El partido de Marine Le Pen y Jordan Bardella obtendría el 27% del voto de este colectivo en primera vuelta, diez puntos más que hace tres años.

El estudio también refleja una mayor polarización política dentro del electorado homosexual. Mientras Agrupación Nacional encabeza las preferencias, La Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, alcanza el 25%, consolidándose como la otra gran fuerza entre estos votantes.

El director de opinión de Ipsos, François Kraun, considera que el partido de Le Pen atrae a votantes satisfechos con los derechos ya conquistados y preocupados por cuestiones relacionadas con la seguridad. También apunta a una diferencia entre hombres y mujeres homosexuales, ya que las lesbianas muestran una mayor inclinación hacia la izquierda.

Por su parte, Paul Cébille, director de la revista Hexágono, interpreta este cambio como una consecuencia del contexto económico y de la preocupación por la inmigración en los grandes núcleos urbanos.

AfD y Reform UK también ganan terreno

En Alemania, un sondeo del portal de contactos Romeo sitúa a Alternativa para Alemania (AfD) como la fuerza más respaldada entre los votantes gays, con un 27,9% de apoyo, por delante de Los Verdes, que obtienen el 19,9%.

El caso alemán presenta además la particularidad de que la líder de AfD, Alice Weidel, es abiertamente lesbiana y mantiene una relación con Sarah Bossard, de origen esrilanqués. Esta circunstancia ha convivido con un discurso muy duro contra la inmigración durante su trayectoria política.

En el Reino Unido, los datos citados por el diario sitúan a Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage, como la primera opción entre los votantes homosexuales, con el 25% de las preferencias. Por detrás aparecen Los Verdes (19%), el Partido Laborista (18%) y el Partido Conservador (15%).

España mantiene una mayoría de voto de izquierdas

La situación es distinta en España. Según un sondeo de Europa Press realizado en 2025, alrededor del 60% del colectivo homosexual sigue apoyando a partidos de izquierda. No obstante, la encuesta también refleja un aumento del respaldo a Vox, que pasa del 7,1% al 9,1%.

En unas declaraciones realizadas en Cuatro en noviembre del pasado año, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que "llegará un momento en que la mayoría de los gays españoles van a votar a Vox", al vincular ese posible cambio con la política de inmigración que defiende su partido.