Los incendios que asolan Francia dejan más de 250.000 evacuados y mantienen en alerta a Burdeos
Francia afronta una de las peores olas de incendios de su historia reciente. Más de 250.000 personas han sido evacuadas por los fuegos que afectan principalmente a los departamentos de Gironda y Las Landas, donde las llamas han arrasado decenas de miles de hectáreas y destruido cientos de viviendas. Mientras miles de bomberos trabajan para contener el avance del fuego, las autoridades mantienen la máxima alerta en el entorno de Burdeos y han reforzado la protección de instalaciones estratégicas ante la previsión de altas temperaturas y el riesgo de que la situación se agrave.
Bomberos y medios aéreos trabajan para contener las llamas en Gironda, el departamento más afectado por la ola de incendios.
Las altas temperaturas y el viento dificultan las tareas de extinción en una emergencia que ya ha obligado a evacuar a más de 250.000 personas.
Los incendios forestales también han afectado a la fauna y al ganado de las zonas evacuadas, mientras los servicios de emergencia trabajan para proteger a los animales y trasladarlos a lugares seguros.
Un voluntario informa a turistas procedentes de Lège-Cap-Ferret a su llegada en barco a Arcachon durante la evacuación de la península de Cap-Ferret, mientras el incendio forestal continúa avanzando por la zona.
La emergencia también afecta a los ecosistemas de la región, donde el avance del fuego ha destruido hábitats naturales y obligado a proteger a los animales de las zonas más próximas a las llamas.
Una columna de humo cubre el suroeste de Francia mientras el incendio de Gironda continúa activo y mantiene bajo vigilancia a las localidades próximas a Burdeos y la cuenca de Arcachon.
Las altas temperaturas y el viento dificultan las tareas de extinción.
Las llamas han destruido alrededor de 240 viviendas en Gironda.
El Ejecutivo francés reúne este lunes a los sectores afectados por los incendios para analizar las consecuencias económicas de la emergencia y definir medidas de apoyo mientras continúan las labores de extinción en el suroeste del país.
Un equipo de bomberos refresca con agua un paraje devastado por el fuego, entre restos calcinados y un vehículo destruido por el avance de las llamas en Gironda.
Bañistas permanecen en la playa mientras una columna de humo del incendio forestal se eleva al fondo en la costa de Gironda.
Vecinos y turistas abandonan las zonas afectadas por el incendio mientras las autoridades mantienen amplias evacuaciones preventivas.
Aviones anfibios y brigadas terrestres participan en las labores para contener el fuego en Gironda y Las Landas, dos de las áreas más afectadas por una emergencia que Francia afronta con un despliegue extraordinario de medios.