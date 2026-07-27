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Europa

Los incendios que asolan Francia dejan más de 250.000 evacuados y mantienen en alerta a Burdeos

Francia afronta una de las peores olas de incendios de su historia reciente. Más de 250.000 personas han sido evacuadas por los fuegos que afectan principalmente a los departamentos de Gironda y Las Landas, donde las llamas han arrasado decenas de miles de hectáreas y destruido cientos de viviendas. Mientras miles de bomberos trabajan para contener el avance del fuego, las autoridades mantienen la máxima alerta en el entorno de Burdeos y han reforzado la protección de instalaciones estratégicas ante la previsión de altas temperaturas y el riesgo de que la situación se agrave.

Libertad Digital
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Bomberos y medios aéreos trabajan para contener las llamas en Gironda, el departamento más afectado por la ola de incendios.

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Las altas temperaturas y el viento dificultan las tareas de extinción en una emergencia que ya ha obligado a evacuar a más de 250.000 personas.

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Los incendios forestales también han afectado a la fauna y al ganado de las zonas evacuadas, mientras los servicios de emergencia trabajan para proteger a los animales y trasladarlos a lugares seguros.

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Un voluntario informa a turistas procedentes de Lège-Cap-Ferret a su llegada en barco a Arcachon durante la evacuación de la península de Cap-Ferret, mientras el incendio forestal continúa avanzando por la zona.

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La emergencia también afecta a los ecosistemas de la región, donde el avance del fuego ha destruido hábitats naturales y obligado a proteger a los animales de las zonas más próximas a las llamas.

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Una columna de humo cubre el suroeste de Francia mientras el incendio de Gironda continúa activo y mantiene bajo vigilancia a las localidades próximas a Burdeos y la cuenca de Arcachon.

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Las altas temperaturas y el viento dificultan las tareas de extinción. 

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Las llamas han destruido alrededor de 240 viviendas en Gironda. 

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El Ejecutivo francés reúne este lunes a los sectores afectados por los incendios para analizar las consecuencias económicas de la emergencia y definir medidas de apoyo mientras continúan las labores de extinción en el suroeste del país.

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Un equipo de bomberos refresca con agua un paraje devastado por el fuego, entre restos calcinados y un vehículo destruido por el avance de las llamas en Gironda.

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Bañistas permanecen en la playa mientras una columna de humo del incendio forestal se eleva al fondo en la costa de Gironda. 

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Vecinos y turistas abandonan las zonas afectadas por el incendio mientras las autoridades mantienen amplias evacuaciones preventivas.

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Aviones anfibios y brigadas terrestres participan en las labores para contener el fuego en Gironda y Las Landas, dos de las áreas más afectadas por una emergencia que Francia afronta con un despliegue extraordinario de medios.

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