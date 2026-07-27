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Europa

Rusia ataca el puerto de Mikoláyiv y bloquea las exportaciones de grano ucraniano en el mar Negro

El Kremlin intensifica su ofensiva sobre la infraestructura de exportación con bombardeos a buques civiles en terminales del mar Negro.

LD/Agencias
El Kremlin intensifica su ofensiva sobre la infraestructura de exportación con bombardeos a buques civiles en terminales del mar Negro.
Imagen de archivo del puerto de Ordesa. | EFE

El Ejército ruso ha vuelto a atacar con drones kamikaze Shahed el puerto de Mikoláyiv, lo que provocó daños en tres barcos mercantes e hirió a un hombre de 50 años, según informó el número dos de la Administración Militar de la región de Mikoláyiv.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la noche contra territorio ucraniano un total de 147 drones de larga distancia, de los que 123 pudieron ser neutralizados por las defensas aéreas de Ucrania.

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Las autoridades ucranianas han reconocido que los ataques rusos a puertos ucranianos y a los barcos mercantes que los utilizan han bloqueado el acceso de buques extranjeros a la costa ucraniana del mar Negro.

Ucrania acusa a Rusia de poner en peligro la seguridad alimentaria global con estos ataques, que han paralizado las exportaciones ucranianas por mar de grano y otros productos agrícolas.

Kiev niega que estos ataques sean una represalia rusa por la campaña de bombardeos que lleva a cabo Ucrania contra petroleros y cargueros que entran y salen de los puertos rusos o bajo control ruso en el mar Negro y sobre todo en el de Azov.

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