El fuego desata la alarma en la isla griega de Paros, llena de decenas de miles de turistas

Un incendio en la isla griega de Paros, situada en el archipiélago de las Cícladas en el Egeo central, obligó este martes a las autoridades a ordenar la evacuación de cuatro zonas cuando en la isla hay decenas de miles de turistas.

El fuego se declaró este martes cerca de un vertedero de residuos situado en el centro de la isla, y atizado por fuertes vientos del norte se propagó rápidamente hacia el sur, dijo a EFE un portavoz de los Bomberos.

Las llamas, que actualmente queman la vegetación local, obligaron a Protección Civil a ordenar la evacuación preventiva de cuatro zonas situadas en el suroeste de la isla, en las que no hay pueblos, pero sí viviendas dispersas, principalmente de residentes permanentes.

"Estábamos en la playa y se veía justo enfrente el humo, se veía el helicóptero pasando con el agua", relató a EFE una joven española, residente en Atenas, que se encuentra de vacaciones en Paros.

⚠️ Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς στην Πάρο, ενώ ενεργοποιήθηκε το 112 για την εκκένωση πέντε περιοχών. 🎞️ @chris_nto #φωτια #παρος pic.twitter.com/Pk0Nb34NMm — NEWS 24/7 (@News247gr) July 28, 2026

Añadió que la isla está "llenísima" de turistas, mientras que la zona afectada por el fuego no está tan alejada de la costa suroriental y algunas áreas turísticas, las cuales, según las autoridades, por ahora no se ven amenazadas.

Decenas de bomberos con 5 camiones, 9 aviones y 5 helicópteros cisterna luchan contra el fuego y se espera que una veintena de bomberos con otros 8 vehículos lleguen este martes desde las islas cercanas de Siros y Naxos, y desde Atenas, para sumarse a las tareas de extinción.

Desde ayer, lunes, las temperaturas empezaron a escalar en Grecia y los termómetros alcanzaron este martes en ciertas regiones del país los 38 grados y los 35 en varias islas del Egeo, según el Servicio Meteorológico Nacional (EMY). A partir de mañana, miércoles, se espera que la temperatura en las islas baje entre 3 y 5 grados, si bien permanecerán los fuertes vientos del norte.

Paros, que tiene una población de unas 14.000 personas, recibió el año pasado cerca de un millón de turistas, la mayoría durante los meses de verano.