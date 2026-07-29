Detenido tras incendiar un altar y profanar el santuario de Medjugorje

El santuario mariano de Medjugorje, en el sur de Bosnia-Herzegovina, ha sufrido un acto de vandalismo después de que un individuo prendiera fuego a varias instalaciones y dañara la imagen central de la Virgen María, cuyo rostro y otras partes aparecieron cubiertos de pintura negra. Según informa EFE, las autoridades bosnias han detenido a un sospechoso.

Los daños fueron descubiertos a primera hora de este martes. Además del incendio provocado en un altar exterior, en el recinto aparecieron varias pintadas con mensajes de odio escritos en polaco. Entre ellos figuraban acusaciones contra las seis personas que aseguraron haber presenciado las supuestas apariciones marianas en 1981, a las que se calificaba de "impostores".

Además, sobre el pedestal de una de las imágenes de la Virgen aparecieron las inscripciones en inglés "Devil in a skirt"("Diablo con falda") y "Evil" ("Mal"). Los actos vandálicos también alcanzaron las estatuas situadas en la Cruz Azul y en la conocida Colina de las Apariciones.

El portal local Hercegovina.info difundió las imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre vertiendo gasolina sobre el altar exterior de la iglesia de Santiago, situada dentro del santuario, antes de prenderle fuego.

Han profanado los dos lugares más sagrados en Medjugorje, quemado el Altar exterior de la parroquia y vandalizado la imagen de la Virgen en el Monte de las Apariciones. No hay mayor prueba de que la Virgen lleva muchas almas a Jesús, al Cielo, que el hecho de que el maligno se… pic.twitter.com/yyDjNQFmD8 — Irene González (@irene_freedom) July 28, 2026

El ataque, antes del Mladifest

El diario Slobodna Bosna destaca que el ataque se ha producido apenas unos días antes del comienzo del Mladifest, el Festival Internacional de la Juventud Católica. El encuentro, que se celebrará entre el 1 y el 6 de agosto, reúne cada año a más de 50.000 jóvenes procedentes de numerosos países. El santuario, dedicado a la denominada Reina de la Paz, recibe anualmente a más de un millón de peregrinos de todo el mundo.

La profanación ha provocado consternación en la comunidad. La parroquia de Medjugorje expresó su tristeza por lo ocurrido e invitó a los fieles a responder "a través de la oración, el ayuno y el perdón". Por su parte, el Consejo Interreligioso de Bosnia-Herzegovina condenó el ataque y aseguró que supone una ofensa para los fieles católicos y un ataque contra la paz, el respeto mutuo y la dignidad de los habitantes del país.

Aunque el Vaticano ha autorizado las peregrinaciones organizadas y el culto público en Medjugorje, además de reconocer sus "frutos espirituales positivos", hasta el momento no ha confirmado la autenticidad de las apariciones de la Virgen en este lugar.