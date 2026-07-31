Francia quintuplica la Policía en la frontera y aumentará los controles

Mientras Italia ha decidido la suspensión de Schengen con España ante la crisis en Ceuta, Francia también ha decidido tomar medidas. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha anunciado este viernes que quintuplicará a partir del sábado la presencia de las fuerzas de seguridad en la frontera y aumentará los controles en los corredores ferroviarios que conecten con España.

Face à la situation à Ceuta, conformément à la demande du président de la République, le déploiement des renforts a débuté à la frontière espagnole : Dès ce vendredi, en plus des moyens déjà déployés quotidiennement, les renforts sont triplés, avec 184 policiers mobilisés avec… https://t.co/WsytTKZU4d — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 31, 2026

"Desde este viernes, además de los medios ya desplegados diariamente, los refuerzos se han triplicado, con 184 policías movilizados y una vigilancia de drones reforzada. Desde mañana, se quintuplicarán, llevando el dispositivo a 334 policías y gendarmes, además de los efectivos habitualmente movilizados", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

El titular del Interior ha informado además de también se reforzarán las medidas de vigilancia aérea con la asignación de tres aeronaves de la Policía fronteriza. "Además, se intensificarán las patrullas ferroviarias a lo largo del corredor ferroviario franco-español", ha explicado, agregando que el despliegue irá cambiando "según sea necesario".

Núñez ya adelantó a primera hora de la mañana que el Gobierno reforzaría los controles en la frontera con España tras la crisis migratoria registrada en Ceuta, donde 60.000 migrantes han entrado en la ciudad autónoma desde Marruecos.

El anuncio llega en medio de múltiples mensajes de preocupación de mandatarios europeos ante la situación creada e incluso voces pidiendo la expulsión de España del espacio Schengen de libre circulación de personas en la UE.