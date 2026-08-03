Atentado contra el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales en un restaurante en Moscú

Al menos cinco personas murieron el sábado por la noche en un atentado en Moscú que iba dirigido, según informaron varios canales de Telegram, contra el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Alexandr Chaiko, quien celebraba su 55 cumpleaños en uno de los restaurantes más caros de la capital rusa.

Chaiko, quien cumplió años el lunes 27 de julio, ascendió a su puesto en mayo y estaba al frente de las tropas del Distrito Militar Oriental que estuvieron implicadas en los crímenes de guerra en Bucha, según el portal independiente Meduza.

Según el canal de Telegram de VChK-OGPU, al cumpleaños, cerrado al público por el evento privado, asistieron altos mandos del FSB, generales del Ministerio de Defensa, parlamentarios y funcionarios gubernamentales.

El Comité Nacional Antiterrorista informó de una explosión en el restaurante Balzi Rossi, en el centro de Moscú, provocada por una bomba casera que portaba una mujer y que intentó introducir el artefacto en el establecimiento. Entre los muertos figura la mujer, un guardia de seguridad y uno de los clientes del restaurante.

Según diversos canales de Telegram la cifra de fallecidos ascendió a cinco personas, ya que dos más murieron en el hospital. Al menos seis personas se encuentran en estado grave.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó la explosión de atentado terrorista. "Ayer tuvo lugar un brutal atentado terrorista en Moscú que se cobró varias vidas. Las víctimas se encuentran actualmente en hospitales de la ciudad, donde reciben toda la atención necesaria", escribió en sus redes sociales.

La bomba, que tenía una potencia equivalente a casi un kilogramo de TNT, fue activada a distancia cuando el guardia decidió comprobar el sospechoso contenido del paquete que llevaba una mujer, supuestamente una repartidora, de acuerdo a la versión publicada por el diario Kommersant.

La explosión, que causó heridas de diversa consideración a un total de 21 personas, obligó, entre otras cosas, a cancelar una prueba cicloturista nocturna por el centro de la ciudad de 13 millones de habitantes.

Los servicios de inteligencia ucraniana han logrado asesinar durante los casi cuatro años y medio de guerra a varios generales y altos mandos del Ministerio de Defensa de Rusia.

El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.