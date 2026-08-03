Von der Leyen ofrece Frontex y Europol en Ceuta entre elogios a España y Marruecos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha contestado este lunes a Pedro Sánchez en vísperas del encuentro sobre inmigración de los ministros europeos del ramo y tras las tensiones ante la invasión en Ceuta y los señalamientos al Gobierno español, que lleva días expresando su malestar.

En una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, Von der Leyen ha optado por tratar de calmar los ánimos con elogios a la gestión "eficiente y eficaz" de la última crisis migratoria en Ceuta. "Quiero elogiar la rápida gestión de las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa", ha dicho en respuesta a la misiva que envió Sánchez el 1 de agosto con quejas sobre los "ataques" a España.

Según Von der Leyen, la protección de las fronteras exteriores es "una responsabilidad europea compartida" y no se puede aceptar "ningún intento de utilizar la migración ilegal como medio para ejercer presión sobre ningún Estado miembro".

"Pero a raíz de este incidente, queda claro que debemos hacer más para reforzar aún más nuestras fronteras en los puntos críticos, tanto mediante una vigilancia atenta como mediante el uso de barreras físicas cuando sea necesario", ha destacado.

La dirigente europea ha pedido dar "una respuesta europea común, una acción unida y solidaridad" ante el reto de la migración, celebrando la próxima reunión de ministros de Justicia y Asuntos de Interior. "Será importante que los ministros de Interior acuerden una vía colectiva que seguir", que debería basarse en cinco puntos: prevenir la migración irregular mediante el refuerzo de la cooperación con los socios de la UE, reforzar más las fronteras exteriores, implantar sistemas de alerta temprana, desmantelar las redes de tráfico ilícito, y reforzar los retornos.

En su opinión, esto contribuirá al debate estratégico sobre este asunto que se espera mantengan los líderes comunitarios en su próxima cumbre.

Von der Leyen ha puesto de relieve que la "actuación decidida" en Ceuta pone de manifiesto el compromiso de hacer cumplir el sistema vigente y que ha sido "crucial para evitar un mayor deterioro de la situación, así como la trágica e innecesaria pérdida de aún más vidas humanas", y ha celebrado las "nuevas medidas disuasorias" adoptadas por España para impedir nuevas llegadas ilegales, como el refuerzo de la vigilancia de la frontera marítima.

La presidenta comunitaria ha dejado claro que, "desde el primer momento, la Comisión ofreció el apoyo de la UE, tanto financiero como operativo", y ha recordado que la agencia para las fronteras exteriores de la UE, Frontex, "está dispuesta a reforzar su presencia en Ceuta" si es necesario y que Europol y la Agencia de la UE para el Asilo "están preparadas para prestar su apoyo". El Gobierno, sin embargo, no lo ha solicitado.