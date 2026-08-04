Estupor en medios internacionales por las vacaciones y la playlist de Sánchez en plena crisis en Ceuta

Ceuta se ha convertido en el tema de apertura en las principales cabeceras europeas y en medio de las crónicas sobre la respuesta de la UE o los testimonios de los inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma también se está colando la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantener sus vacaciones en La Mareta a pesar de lo que está ocurriendo e incluso su sorprendente publicación en las redes sociales de una playlist veraniega. En un vídeo publicado el domingo, horas después de su llegada a Lanzarote y mientras continuaba la crisis en Ceuta, un relajado Sánchez presentaba "la banda sonora de mi verano" con temas de Quevedo, Melani, Madonna o los Rolling Stones y el deseo de un "feliz verano".

En un amplio reportaje desde la ciudad autónoma publicado el domingo en el que se explicaba que la situación en las calles estaba aún lejos de resolverse, el corresponsal del británico The Telegraph tituló Sánchez "se va de vacaciones mientras inmigrantes se niegan a dejar Ceuta". "El presidente comparte una lista con sus canciones preferidas mientras las autoridades recuperan cadáveres en el mar", señalaba el periodista haciéndose eco de las críticas de la oposición a Sánchez y destacando cómo mientras "inmigrantes duermen en la playa y se esconden entre los arbustos y en túneles" y aún se sigue rescatando cuerpos. El periodista también pone en duda la versión del Gobierno de que casi todos los inmigrantes volvieron ("hay estimaciones de que miles siguen en la ciudad"), afirma que algunos lograron salir de la ciudad en motos acuáticas, destaca el colapso de la morgue y la presencia de cientos de menores "aparentemente no acompañados" y también avisa de la probable "connivencia de Marruecos".

The Times dedica un artículo a las inoportunas canciones de Sánchez: "¿Sin oído musical? Sánchez lanza una playlist entre dos crisis". Alude el diario británico no sólo a Ceuta sino también a los incendios de hace apenas unos días y que también llenaron titulares en Europa por la magnitud del fuego. El diario, muy crítico también con el presidente, destaca su "poca sensibilidad" ante las víctimas de ambas tragedias.

También alude a los incendios el sensacionalista alemán Bild, que llega a titular "España se hunde en el caos y Sánchez se va de vacaciones". Destaca del presidente que es el mandatario europeo que más vacaciones se toma en Europa y también recoge sus recomendaciones veraniegas lanzadas "en medio de una crisis humanitaria y mientras se recogen cuerpos de la playa".

Con una foto de La Mareta, el diario recoge también que el CNI "habría avisado al Gobierno" y los informes "fueron sistemáticamente ignorados". Y subraya de esta forma que el peligro del fuego continúa: "Ahora viene la siguiente ola de calor. Y el presidente disfruta del sol". Otros medios alemanes también se hacen eco de su llegada a su destino "preferido", Lanzarote, en "jet privado".