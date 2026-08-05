El socialista primer ministro de Portugal también critica a Sánchez por Ceuta

Luis Montenegro, primer ministro de Portugal, ha criticado la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez tras la invasión marroquí de Ceuta, afeando la "falta de regulación" para hacer frente a esos hechos, lo que, considera Montenegro, "tiene muchas veces un efecto llamada".

"Estos días estamos asistiendo incrédulos a la falta de reglas, de regulación, para los flujos migratorios, en los que algunos insisten en adoptar políticas que tienen muchas veces un efecto llamada, les llaman sin proporcionar las condiciones para acogerles e integrarles", ha apuntado el primer ministro de Portugal, en referencia a la gestión del Gobierno de España, el cual no está haciendo "aquello que debe hacerse".

Del mismo modo, ha señalado que "en Portugal estamos haciendo lo que se tiene que hacer. Estamos creando condiciones para que las personas tengan dignidad cuando llegan a Portugal", subrayando que con ello se refiere a "tener un trabajo, una vivienda y (...) acceso a la salud, la educación y la movilidad".

Del mismo modo, otros países europeos han criticado a España por sus políticas en esta materia. Italia dictaminó el cierre del espacio Schengen y las fronteras marítimas y aéreas; asimismo, Francia decidió reforzar sus fronteras. Los ministros del Interior de la UE se reunieron el martes y acordaron reforzar las fronteras y las medidas de respuesta para evitar que se produzcan en el futuro situaciones de este tipo.

Mientras, Bruselas afirmó que las políticas de regularización de inmigrantes no tienen "un nexo directo" con lo sucedido en Ceuta.