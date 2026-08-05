Alerta en el aeropuerto de Leipzig: investigan un dron con explosivos cerca de aviones ucranianos

La Policía y las instituciones alemanas ratificaron este miércoles el descubrimiento de un dron con carga explosiva dentro del aeropuerto de Leipzig —en la zona este del país—. Un segundo dispositivo aéreo obligó a paralizar la actividad operativa y suspender las operaciones de vuelo durante dos horas seguidas durante la madrugada.

El portavoz ministerial del Interior, Leonard Kaminski, ratificó el hallazgo del objeto volador durante una comparecencia de prensa en Berlín, aunque prefirió reservarse la divulgación de aspectos técnicos por el momento. Mientras tanto, portavoces de la OTAN en la capital belga confirmaron a la agencia EFE que siguen de cerca la situación, delegando el esclarecimiento de los hechos en las pesquisas de los organismos de seguridad locales.

Tanto la Oficina Regional de Investigaciones Criminales (LKA) como la Fiscalía de Dresde emitieron una nota oficial conjunta comunicando la apertura de las diligencias del caso, dada la categoría estratégica del recinto como centro neurálgico del transporte logístico.

Ambas entidades explicaron que un operario de la terminal detectó el dron equipado con material explosivo desconocido durante el turno nocturno, el cual se encontraba dentro del recinto de máxima seguridad en la zona de carga comercial, muy cerca de la pista sur. Tras la alerta, unidades de la Policía Federal desplazaron maquinaria robotizada para examinar la nave. Los agentes especialistas en desactivación de bombas lograron neutralizar la amenaza retirando con éxito el mecanismo detonador.

Asimismo, la LKA y el Ministerio de Transportes confirmaron que una segunda aeronave sospechosa colisionó contra un avión de carga —propiedad de la firma DHL, de acuerdo con fuentes de la prensa local— que debió abortar su toma de tierra debido a la clausura temporal de la pista. Posteriormente, el carguero logró tocar tierra en el aeródromo de Hannover, donde se observaron rasguños e impactos de gravedad menor en el morro del fuselaje.

A causa del bloqueo operacional de la zona durante casi dos horas en horario nocturno, múltiples trayectos sufrieron desvíos a terminales alternativas; uno de los casos fue un vuelo de viajeros procedente de Palma de Mallorca que tomó tierra en la ciudad de Núremberg.

Aunque el tramo norte recuperó la actividad antes del amanecer, la pista sur continuará clausurada a lo largo de toda la jornada para labores de verificación técnica, confirmándose la total ausencia de riesgos para el personal del recinto y los viajeros.

El vínculo con la logística ucraniana

Imágenes distribuidas por portales informativos alemanes, entre los que figura el diario Bild, sitúan el artefacto explosivo justo en los accesos contiguos a una nave de carga de Antonov Airlines. Esta compañía aérea ucraniana trasladó su centro de operaciones principal desde Hostomel hacia Leipzig a causa del conflicto bélico en su país.

Las filtraciones del rotativo Bild apuntan a que la carga no detonó a causa de una avería previa en el mecanismo del detonador.

El aeródromo de Leipzig constituye una arteria crucial en Europa para el envío de suministros hacia Ucrania. La instalación ya registró un antecedente hace dos años, cuando un paquete con carga explosiva enviado desde Lituania estalló en las dependencias de su complejo logístico; las investigaciones judiciales iniciadas en el Estado báltico vinculan dicho incidente con una trama de sabotaje coordinada por la inteligencia rusa.