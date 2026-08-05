Moscú mata a 17 personas en Kiev y Ucrania vuelve a golpear al Amazon ruso

Nuevo ataque con misiles contra la capital de Ucrania: según las últimas cifras ofrecidas por el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano, al menos 17 personas han muerto y medio centenar han resultado heridas en ataques nocturnos en enclaves de la región de Kiev. Un "devastador golpe" ha lamentado el presidente del país, Volodimir Zelenski.

En el distrito de Brovary se han producido incendios de "gran magnitud" en almacenes de la ciudad de Brovary, y los pueblos de Velyka Dymerka, Kvitneve y Peremoga.

En el distrito de Buchanan, se está extinguiendo el incendio de un almacén en la aldea de Chayky. En la aldea de Sofiivska Borshchahivka, se apagó un incendio en las instalaciones de una empresa de logística.

Los ataques de Rusia se producen después de que este martes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciara nuevas operaciones contra territorio ruso, después de la campaña de 40 días que comenzó el pasado 25 de junio y registró exitosos ataques contra centros logísticos y refinerías.

Ataque a 200 kilómetros de Moscú

La pasada noche, Ucrania atacó otro centro logístico del Wildeberries, el Amazon ruso, en la región de Tula, 200 kilómetros al sur de Moscú, provocando un incendio de gran magnitud, según las autoridades locales locales.

"Tuvo lugar la caída de un dron en un centro logístico de Wildberries, en el que se desató un incendio. En el lugar de los hechos trabajan los servicios de emergencias. Los bomberos sofocan las llamas. Según informaciones preliminares no hay muertos, una persona resultó herida", informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Tula, Dmitri Miliáyev.

Añadió que a consecuencia del ataque resultaron dañados dos edificios de viviendas en el distrito Venevski, y en dos fábricas en los distritos de Novomoskóvskoe y Uzlovski.

"Esta noche nuestra región volvió a ser objeto de ataques de drones ucranianos. Durante el período de peligro aéreo las unidades del Ministerio de Defensa de Rusia destruyeron 107 drones ucranianos", indicó.

Según medios locales las autoridades bloquearon las carreteras en dirección al almacén de Wildberries, ubicado en la localidad de Alexin, a la que solo se permite el paso de los servicios de emergencia y de los empleados cuyos automóviles están aparcados cerca del centro logístico.

El canal ucraniano Exilenova+ publicó una foto del almacén en llamas, prácticamente destruido. Otros medios de prensa califican esta instalación, ubicada a más de 350 kilómetros de la frontera ucraniana, como una de las mayores de su tipo, al señalar que abarca una superficie de unos 300.000 metros cuadrados.