Un tren ha embestido de forma violenta a un tractor con remolque que había quedado detenido sobre las vías, en la localidad polaca de Czarlin, en un aparatoso accidente cuyas imágenes han sido captadas por varias cámaras de seguridad.

Las grabaciones muestran con crudeza el momento exacto del violento impacto, que destrozó por completo el remolque agrícola en cuestión de segundos, reduciéndolo a una masa de hierros.

Sospechas sobre el conductor

Ante la gravedad del suceso, las autoridades polacas han abierto una investigación de inmediato para esclarecer todos los detalles del siniestro. Entre las principales hipótesis que manejan los investigadores destaca la posibilidad de que el conductor del tractor circulara bajo los efectos del alcohol, un extremo que se confirmará o descartará con las pruebas pertinentes.

A pesar de la brutalidad del choque no hubo heridos aunque la compañía ferroviaria no ha dudado en alzar la voz. La empresa ha subrayado la extrema gravedad de lo ocurrido, advirtiendo que la negligente maniobra del tractorista puso en riesgo directo la vida de cerca de 500 personas que viajaban a bordo del convoy en ese momento.