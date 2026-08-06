Un joven de 26 años ha sido multado en Gales después de provocar un amplio despliegue policial al subir al tejado de un hospital vestido con un traje negro con capucha y portando lo que parecía ser una guadaña. La escena, que alarmó a pacientes, visitantes y personal sanitario, mantuvo movilizados a los servicios de emergencia durante unos 50 minutos, según informa The Sun.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en el hospital Ysbyty Glan Clwyd, en St Asaph, en el condado galés de Denbighshire. Según la información difundida por las autoridades, varios testigos alertaron a la Policía y a los bomberos tras observar a un chico completamente vestido de negro, inmóvil sobre la azotea y mirando hacia la entrada del centro sanitario.

Los presentes también aseguraron que el individuo, identificado posteriormente como Leon Gillespie, sostenía un objeto que parecía una guadaña. Algunos testigos describieron su atuendo como el de "La Muerte". Hasta el lugar se desplazaron cuatro vehículos de la Policía y un camión de bomberos, que permanecieron en el hospital mientras se resolvía el incidente.

A 26-year-old man was arrested after dressing as the Grim Reaper and climbing onto a hospital roof to stare at staff and visitors. pic.twitter.com/zCzr8AP3an — FearBuck (@FearedBuck) August 5, 2026

Acusado de molestias al personal

Después del incidente, un portavoz del Consejo Sanitario Universitario Betsi Cadwaladr recordó que el organismo mantiene una política de "tolerancia cero" frente a cualquier conducta que suponga abusos, agresiones o alteraciones del funcionamiento de los centros sanitarios.

Por su parte, la Policía de Gales del Norte informó de que Gillespie fue acusado de causar molestias al personal del Servicio Nacional de Salud sin acudir al hospital para recibir asistencia médica y de negarse a abandonar las instalaciones cuando así se lo requirió un agente.

Se declaró culpable y reconoció dos robos

Gillespie, vecino de Deganwy, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Llandudno, donde se declaró culpable del delito. Los magistrados le impusieron una sanción económica que incluye 200 libras de multa —unos 233 euros—, además del pago de 50 libras de indemnización —unos 58 euros— y 100 libras en costas —alrededor de 116 euros— a favor del Servicio Fiscal de la Corona.

Durante el procedimiento no se ofreció ninguna explicación sobre los motivos de su actuación. Sin embargo, en la misma vista judicial, Gillespie reconoció haber cometido dos hurtos en establecimientos comerciales de Llandudno.

Según admitió, sustrajo entre 30 y 40 libras —entre 35 y 46 euros— en comida y arena para gatos de una tienda de la cadena Pets at Home el pasado 26 de marzo. También confesó el robo de alimentos y bebidas en un supermercado Sainsbury's el 28 de mayo.