Alarma en Francia por las operaciones de injerencia rusa de cara a las elecciones de 2027

Las injerencias atribuidas a Rusia contra candidatos a las elecciones presidenciales francesas de 2027 se han intensificado en los últimos días. Gabriel Attal, Édouard Philippe y Raphaël Glucksmann han denunciado distintas operaciones de desinformación dirigidas contra ellos, en una campaña que las autoridades francesas consideran una amenaza para el proceso electoral.

El caso más reciente afecta al líder del partido centrista Renacimiento, Gabriel Attal. El ex primer ministro denunció este jueves en la emisora RTL que Rusia pretende interferir en las elecciones y advirtió de que, si Francia no adopta medidas para protegerse, los comicios podrían verse manipulados.

En este sentido, Attal ha sido objeto de publicaciones falsas difundidas en redes sociales en las que se afirmaba que padecía Parkinson. El servicio francés encargado de combatir las injerencias digitales extranjeras, Viginum, confirmó que había detectado la operación y atribuyó con un "alto grado de confianza" la campaña a la red prorrusa Matrioshka.

Plus c'est gros, plus le Kremlin imagine que ça passe. La réalité : que ce soit à visage découvert via Madame Fedorova ou via des comptes anonymes, ils multiplient les ingérences. La responsabilité de la France, dans ce contexte, est de défendre sa démocratie. https://t.co/XB49uNE3ca — Gabriel Attal (@GabrielAttal) August 6, 2026

El propio Attal ha denunciado en X la proliferación de estas operaciones. "Cuanto más grande es, más cree el Kremlin que pasa desapercibido. La realidad: ya sea a cara descubierta a través de la señora Fedorova o mediante cuentas anónimas, multiplican las injerencias. La responsabilidad de Francia, en este contexto, es defender su democracia", escribió.

Une ingérence étrangère, massive ou non, est une atteinte inacceptable à l'intégrité de notre vie démocratique. Ne pas voir, ou plutôt ne pas vouloir voir, qu'il s'agit d'un test de notre cohésion nationale est une faute coupable. J'aimerais n'y voir que de l'amateurisme,… https://t.co/Oas9JBCASQ — Gabriel Attal (@GabrielAttal) August 6, 2026

çEl dirigente centrista también ha advertido de que cualquier injerencia extranjera supone un ataque contra la vida democrática francesa y ha acusado a quienes minimizan estas operaciones de no querer reconocer la amenaza.

Ataques contra Philippe y Glucksmann

Con todo, Attal no ha sido el único aspirante al Elíseo afectado por estas campañas. A finales de julio, el ex primer ministro y líder de Horizontes, Édouard Philippe, también fue objeto de mensajes que cuestionaban su estado de salud.

En paralelo, el eurodiputado de centroizquierda Raphaël Glucksmann fue blanco de una operación de desinformación que involucró a su pareja, la periodista Léa Salamé. En este caso se difundió una acusación falsa según la cual Salamé habría sobornado a medios de comunicación para favorecer la candidatura de Glucksmann.

Según la información facilitada por la Secretaría General de la Defensa y de la Seguridad Nacional (Sgdsn), la operación contra Glucksmann fue atribuida al grupo Storm-1516, vinculado a los servicios de inteligencia militar rusos, el GRU.

El propio Glucksmann ha asegurado que la operación fue identificada, rastreada y atribuida. Según su denuncia, se creó un falso medio de comunicación que imitaba la imagen y los códigos de Blast —medio digital francés— y utilizaba una dirección prácticamente idéntica. La operación habría incluido la suplantación de periodistas, documentos falsificados, voces generadas mediante inteligencia artificial y un vídeo manipulado en el que aparecían Salamé y el periodista Edwy Plenel.

Les services russes ont commencé leurs opérations de déstabilisation de la campagne de 2027. Et ce n'est qu'un début. pic.twitter.com/d0qlH7luDw — Raphael Glucksmann (@rglucks1) August 4, 2026

El objetivo, según Glucksmann, era presentar como real un supuesto complot para favorecer su candidatura y extender la acusación a través de otras cuentas que se hacían pasar por medios "antisistema".

"El modus operandi típico de los servicios rusos en toda Europa", ha denunciado en su perfil de X el eurodiputado, que considera que estas operaciones buscan sembrar dudas y dificultar la distinción entre información verdadera y falsa.

Glucksmann también ha advertido de que estos ataques pueden aumentar a medida que se acerque la cita electoral. "La campaña de 2027 estará marcada por injerencias masivas", afirmó, al tiempo que reclamó a las plataformas digitales que cumplan las normas europeas.

Glucksmann también ha puesto el foco en el papel de las plataformas digitales en la difusión de estas operaciones. "No dejaremos que las plataformas estadounidenses y chinas, como X y TikTok, pisoteen nuestras normas para hacer virales las operaciones de desestabilización de nuestros enemigos", ha advertido.

El candidato también ha subrayado la gravedad de estas injerencias de cara a los próximos comicios: "No dejaremos que potencias extranjeras hostiles nos roben unas elecciones tan cruciales para el futuro de Francia." Asimismo, ha lanzado una advertencia sobre la amenaza que, a su juicio, representan estas operaciones para la democracia francesa: "No dejaremos que los esbirros del Kremlin hagan tambalear nuestra democracia".

Francia prepara nuevas medidas

En este contexto, las operaciones han llevado al Gobierno francés a acelerar su respuesta ante las amenazas de injerencia extranjera. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ya había advertido en junio de la existencia de una "perspectiva de amenazas graves de cara a las elecciones presidenciales" y había iniciado contactos con los principales partidos políticos para abordar el problema.

A finales de julio, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que endurece las penas por la difusión de noticias falsas en un contexto electoral. La sanción pasaría de un año de prisión y 15.000 euros de multa a tres años de cárcel y 45.000 euros. Cuando se demuestre que la manipulación se realizó para favorecer los intereses de una potencia, empresa u organización extranjera, la pena podría alcanzar los seis años de prisión.

El Gobierno también prevé crear una "comisión de información" encargada de alertar a la opinión pública y a los candidatos cuando se detecten operaciones de injerencia.

Cabe recordar que las autoridades francesas ya han afrontado acusaciones de interferencia rusa en anteriores procesos electorales. Emmanuel Macron denunció maniobras de desestabilización durante sus campañas de 2017 y 2022.