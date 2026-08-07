Ucrania ataca otro almacén más allá de los Urales y pone al Amazon ruso al borde de la quiebra

Los drones ucranianos siguen golpeando Rusia dentro de su territorio, dirigiéndose a infraestructuras energéticas y también a gigantes como Wildberries, el considerado Amazon ruso, que ha sido objeto de una intensa campaña de ataques esta semana.

Las autoridades rusas han informado este viernes de que las fuerzas ucranianas han atacado las instalaciones del gigante del comercio digital en la ciudad de Ekaterimburgo, ubicado en plenos montes Urales.

Unas 800 personas han tenido que ser evacuadas, según ha explicado el representante presidencial en el Distrito Federal de los Urales, Artem Zhoga, quien ha destacado que no ha habido heridos. "El régimen criminal de Kiev continúa sus intentos de dañar nuestras regiones y sembrar el pánico", ha denunciado en redes.

El ataque ha sido confirmado también por el servicio de prensa de la compañía, que ha informado de que los equipos de bomberos han logrado apagar el incendio que se ha producido como consecuencia del ataque, logrando, ha dicho, que "la mayor parte de la mercancía" no haya sufrido daños.

El gobernador de la provincia de Sverdlovsk, Denis Pasler, ha detallado que hasta tres drones ucranianos impactaron sobre el techo de estas instalaciones.

Los daños en estos días han sido tales que Wildberries ha decidido habilitar seguros para las mercancías, con compensaciones de hasta 50.000 rublos (cerca de 610 dólares).

"La cobertura del servicio 'Seguro de Pedidos' se extenderá a una nueva categoría de riesgo. Esta cobertura incluye los daños o la pérdida de pedidos debido a ataques terroristas, sabotaje y ataques con drones, así como sus consecuencias", señala la empresa en su portal oficial.

Afirma que "al igual que con otros riesgos, la cobertura del seguro incluye la entrega, el almacenamiento en el punto de recogida y la logística de devoluciones en caso de que un pedido sea rechazado, devuelto o no recogido".

A la vez, Wildberries ha aprovechado este cambio para incrementar los precios de sus seguros que ahora serán de 1,96–5,6 % del precio de la mercancía, en dependencia de su categoría, en lugar de los anteriores 1,4-4 %.

En las últimas semanas Ucrania ha atacado casi a diario instalaciones de esta empresa, destruyendo más de una veintena de centros logísticos, cerca de la quinta parte de su capacidad de almacenado, y ha puesto a Wildberries al borde de la quiebra. Entre las instalaciones atacadas están los almacenes de Tula, Tver, Leningrado y Moscú.