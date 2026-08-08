Bruselas exige a Meta y TikTok más vigilancia ante el asalto a Ceuta

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea por la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, pidió a Meta y TikTok que aumenten la vigilancia y refuercen la verificación de datos en relación con la reciente crisis migratoria en Ceuta.

Virkkunen explicó en un mensaje publicado en redes sociales que se había reunido con las dos plataformas para "tratar la situación en Ceuta" y reclamó medidas para preservar la integridad del espacio digital durante la crisis.

La comisaria europea afirmó que "las plataformas deben actuar con firmeza para preservar la integridad del espacio digital, especialmente en situaciones de crisis". En este sentido, añadió que "es necesario aumentar la vigilancia y reforzar la cooperación con los organismos de verificación de datos".

The @EU_Commission met today with Meta & TikTok on the situation in Ceuta. Platforms must act decisively in keeping the integrity of the digital space, in particular during crisis situations. Monitoring must increase, cooperation with fact-checkers to be strengthened. — Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) August 7, 2026

Ni Meta ni TikTok han anunciado por el momento públicamente nuevas medidas en relación con la petición de Virkkunen.

Bruselas vigila las redes de cara al 15 de agosto

La Comisión Europea ya afirmó el pasado jueves que está vigilando estrechamente las redes sociales ante el 15 de agosto, una fecha que circula en internet como posible nuevo intento de entrada masiva a Ceuta. El Ejecutivo comunitario señaló además que canales vinculados a Rusia han amplificado la crisis migratoria desde el pasado 30 de julio.

La portavoz de la Comisión Europea, Arianna Podestà, insistió, no obstante, en que "muchos de los informes que circulan no están verificados". Podestà también señaló que existe "un panorama poco claro" sobre lo que ocurre actualmente en la zona. Por este motivo, la Comisión mantiene un contacto estrecho con las autoridades españolas y marroquíes.