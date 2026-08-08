Tira a la basura un billete de lotería premiado con un millón de euros y lo recupera entre seis toneladas de residuos

Un billete de lotería premiado con un millón de euros acabó accidentalmente en la basura en la localidad italiana de Bitonto, en la región de Apulia. El servicio municipal de recogida de residuos necesitó dos días de búsqueda para localizarlo antes de que los desechos fueran trasladados al vertedero.

El propietario del billete, cuya identidad no ha trascendido, había comprado el boleto y lo llevó a un estanco para comprobar si había resultado premiado. La máquina utilizada para verificarlo mostró un mensaje indicando que el billete no era "válido".

El comprador interpretó que no había obtenido ningún premio y terminó tirando el boleto a la basura. Sin embargo, el mensaje tenía otro significado: el sistema lo muestra cuando el premio es demasiado elevado para que pueda abonarse directamente en el estanco.

La historia fue relatada por Roberto Toscano, presidente de SANB, la empresa encargada de la recogida y el transporte de residuos en Bitonto.

Según explicó Toscano, el ganador había escogido unos números que utilizaba desde hacía años porque estaban relacionados con el recuerdo de una persona querida. Después de llegar a casa, un familiar le comunicó que el billete estaba premiado.

El camión de basura ya había pasado

El propietario y sus familiares regresaron entonces al estanco para comprobar el boleto, pero se encontraron con que el camión de recogida de residuos ya había pasado.

Las personas que habían perdido el billete se pusieron en contacto con SANB. Los trabajadores consiguieron identificar rápidamente el vehículo que había recogido la basura y lograron detenerlo antes de que descargara su contenido en la compactadora.

Esta máquina prensa los residuos antes de su eliminación, por lo que una vez que el billete hubiera quedado mezclado y compactado con el resto de los desechos, su recuperación habría resultado mucho más complicada. "Por suerte era domingo, de lo contrario, la carga ya habría terminado en el vertedero", explicó Toscano al portal de noticias Tgcom.

La búsqueda entre seis toneladas de residuos

Una vez localizado el camión, la empresa lo mantuvo bajo vigilancia mientras se realizaban los trámites administrativos necesarios para poder extraer los residuos.

Posteriormente, el vehículo fue escoltado hasta una instalación donde comenzó la búsqueda del billete entre aproximadamente seis toneladas de desechos. Los operarios de SANB tuvieron que revisar durante horas el contenido de la carga hasta que finalmente uno de ellos encontró el boleto premiado.

Toscano explicó que el hallazgo provocó la alegría tanto de los trabajadores que participaron en la operación como del propietario del billete, que pudo recuperar el documento que acreditaba el premio.

El presidente de SANB señaló que el ganador tendrá que asumir el coste de la operación de recuperación, ya que previamente había firmado una declaración en la que se comprometía a cubrir los gastos adicionales derivados de la búsqueda.