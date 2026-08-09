La tensión diplomática entre Roma y Madrid se intensifica. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha calificado de "incomprensible y totalmente inaceptable" la decisión del Gobierno español de reinstaurar controles en sus fronteras mediante la suspensión del tratado de Schengen, una medida adoptada a modo de réplica después de que Italia aplicara esa misma restricción a raíz de la reciente crisis migratoria vivida en Ceuta.

En una entrevista publicada este domingo por el periódico italiano La Stampa, el jefe de la diplomacia transalpina y líder de Forza Italia justificó el paso dado por Roma recordando la gravedad del episodio en la ciudad autónoma. "Suspendimos el espacio Schengen, como exigen los Tratados, porque ocurrió algo extraordinario en Ceuta", sostuvo Tajani, apoyándose en la presencia en la zona de miles de inmigrantes de origen subsahariano que no pueden ser repatriados y alegando informaciones del propio servicio de inteligencia español que advierten sobre un repunte de llegadas a mediados de agosto.

"Incluso hoy, el alcalde (de Ceuta, Juan Jesús) Vivas afirma que entre 8.000 y 11.000 migrantes permanecen allí. Y miles son africanos subsaharianos que no pueden ser repatriados. Lo que resulta incomprensible y totalmente inaceptable es la reacción de España", afirmó Tajani, acusando directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber "dramatizado" la situación: "Esperamos poder levantar la suspensión pronto, en cuanto el riesgo haya desaparecido. Es (Pedro) Sánchez quien ha dramatizado".

Tajani defendió que Italia actuó de forma preventiva para proteger su soberanía ante la posible movilidad posterior de estos flujos. "El riesgo, como también señala la prensa española, reside en los movimientos migratorios de personas no marroquíes. ¿Adónde van tras llegar a España? Italia, como destino, es el país más expuesto. No somos Alemania ni Noruega", subrayó el ministro.

El dirigente italiano rechazó frontalmente la contraofensiva de Madrid al considerar que "no se puede revocar el espacio Schengen simplemente por represalia, sin motivo alguno, perjudicando el turismo". Asimismo, elevó el tono al vincular la entrada de personas procedentes del África subsahariana con una potencial "amenaza yihadista". "Es necesario poner orden: no estamos en contra de España, pero tenemos el deber de proteger nuestras fronteras. Y no cabe duda de que la llegada de personas procedentes del África subsahariana supone una amenaza yihadista. La propia policía española ha detenido a individuos sospechosos", agregó el jefe de la diplomacia italiana.

Tajani aprovechó también para arremeter contra la política migratoria del Gobierno central, asegurando que las recientes regularizaciones masivas lanzan "un mensaje negativo que pone en riesgo la seguridad de todos" y afirmando que esa preocupación se extiende a todo el ámbito comunitario. Cuestionado sobre la falta de apoyo mutuo en situaciones de emergencia, concluyó de forma tajante acerca del modelo migratorio español: "Defender nuestras fronteras no significa poner en riesgo a Europa, algo que ocurre con la acogida indiscriminada".

La orden ya está en el BOE

El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado este domingo la orden del Ministerio del Interior que restablece durante treinta días los controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítimas de pasajeros procedentes de Italia, que se aplican de forma aleatoria para reducir su impacto sobre la libre circulación.

En el texto se advierte de que existe una "amenaza grave, real y actual para el orden público y la seguridad interior" por la concentración de los desplazamientos en determinados vuelos y enlaces marítimos procedentes de Italia.

El BOE señala que los controles afectarán a los vuelos de pasajeros cuyo último aeropuerto de salida esté en Italia y a los buques, transbordadores y demás servicios de transporte de pasajeros procedentes de puertos italianos.

La orden precisa además que se realizarán de manera "proporcionada, flexible y basada en análisis de riesgo", con el objetivo de limitar los tiempos de espera y garantizar la fluidez de las conexiones.