Meloni y la primera ministra socialdemócrata danesa piden endurecer la política de inmigración de la UE

Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, las primeras ministras de Italia y Dinamarca respectivamente, han publicado este lunes un comunicado conjunto en el cual rechazan "la inmigración descontrolada" y solicitan la creación de "centros de repatriación en terceros países", afirmando que "es la manera correcta de proteger a Europa". Este comunicado llega en un contexto en el que el Gobierno italiano mantiene abierto el enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez por la invasión de Ceuta. Italia decretó el cierre del espacio Schengen y España ha impuesto controles en los vuelos de procedencia italiana.

El comunicado que publica Meloni en sus redes sociales comienza afirmando que comprenden que se pueda cuestionar la colaboración de ambas dirigentes, puesto que "provenimos de posiciones políticas muy diferentes". Del mismo modo aseveran: "Somos las únicas dos mujeres jefas de gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa".

En el contexto de la protección de Europa argumentan que ninguna de las dos acepta "la inmigración descontrolada a Europa" y que están promoviendo "una política de inmigración rigurosa, tanto en nuestros países como en Europa". Italia impulsó controles en sus aeropuertos y puertos para quienes viajen desde España tras la invasión de Ceuta, a lo que el Gobierno español, ante la negativa de los italianos a levantar dicha medida, ha impuesto los mismos controles para quienes procedan de Italia.

Asimismo Giorgia Meloni y Mette Frederiksen aseguran que "nadie puede negar las consecuencias negativas de la inmigración ilegal en nuestras sociedades: aumento de los índices de delincuencia, creciente presión sobre los servicios públicos y erosión de la confianza pública". Añadiendo que "resulta especialmente grave cuando los inmigrantes ilegales, privados del derecho a permanecer en nuestros países, cometen delitos violentos, trafican con drogas o son responsables de violencia sexual".

De este modo, ambas dirigentes sostienen que deben "brindar respuestas concretas a los ciudadanos", poniendo especial atención "a los más vulnerables", y "garantizar una mayor seguridad y protección para nuestras comunidades". De tal forma que proponen la creación de "centros de repatriación en terceros países, así como otras soluciones innovadoras fuera de Europa", lo que Italia ya ha puesto en marcha en Albania.

Continúa el comunicado aseverando que "el respeto a nuestras leyes debe ir de la mano del respeto a los valores europeos", lo que "aplica tanto a los inmigrantes irregulares como a los millones de ciudadanos extranjeros que residen legalmente en nuestros países y en toda Europa".

Apuntan que "ambas estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo. Esperamos que quienes vengan a nuestros países y elijan Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos". De modo que ambas coinciden en que "esta es la manera correcta de proteger a Europa y nuestros valores comunes".