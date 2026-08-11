La Comisión Europea ha puesto el foco en la radiotelevisión pública española en su Informe sobre el Estado de Derecho de 2026 y ha recogido las advertencias de distintos grupos de interés sobre los riesgos para la independencia editorial y las posibles interferencias políticas en RTVE y en los medios públicos autonómicos.

El informe, fechado el 17 de julio de 2026, llega después de años de denuncias del Consejo de Informativos de RTVE sobre problemas relacionados con la independencia, la neutralidad y el pluralismo de la radiotelevisión pública.

Bruselas recoge estas preocupaciones en el apartado dedicado al pluralismo y la libertad de los medios de comunicación. Bruselas señala que distintos actores consultados durante la elaboración del documento han alertado de "riesgos relacionados con la independencia editorial y la interferencia política" en las radios y televisiones de titularidad pública.

La Comisión vincula estas advertencias con la reforma de la legislación de RTVE aprobada en 2024. En concreto, recuerda que el cambio normativo modificó la composición del Consejo de Administración de la corporación, su sistema de elección y las competencias de su presidente. Se trata del Real Decreto-ley 5/2024, de 22 de octubre, que posteriormente fue convalidado por el Congreso.

Pero las críticas recogidas por Bruselas no se limitan a RTVE. El informe señala que los grupos de interés han trasladado "preocupaciones similares" respecto a los medios públicos autonómicos después de reformas legislativas también dirigidas a modificar su marco de funcionamiento. La Comisión cita expresamente la reforma de la CorporacióN Audiovisual de la Comunidad Valenciana como uno de los ejemplos.

Las advertencias de los propios órganos de RTVE

Uno de los elementos destacados por Bruselas es que entre quienes han señalado estos riesgos se encuentran los propios Consejos de Informativos de TVE y RNE.

El informe recuerda que estos órganos profesionales —creados por la legislación de RTVE para favorecer la participación de los trabajadores y garantizar la neutralidad y objetividad de los contenidos informativos— elaboraron en enero de 2026 un informe en el que alertaron del deterioro de los estándares profesionales y denunciaron lo que percibían como un sesgo político en programas informativos de la radiotelevisión pública.

La Comisión recoge además que distintos grupos de interés consideran que los riesgos para la independencia derivan, entre otras cuestiones, de la ausencia de un procedimiento basado en criterios de mérito. Entre las organizaciones que trasladaron estas preocupaciones figuran asociaciones de periodistas, la Federación Europea de Periodistas, el International Press Institute, Impulso Ciudadano, la Fundación Hay Derecho y la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información.

En paralelo a estas advertencias, el Gobierno español sostiene que RTVE ha funcionado con normalidad desde la entrada en vigor de las reformas. Bruselas recoge expresamente esta posición en su informe, junto a las críticas formuladas por los grupos de interés.

Por lo tanto, el documento europeo no concluye que exista una intervención política directa del Gobierno en RTVE. Lo que hace es constatar que diferentes organizaciones y actores consultados por la Comisión identifican riesgos para la independencia editorial y posibles interferencias políticas.

España mantiene un "riesgo medio-alto"

El diagnóstico de Bruselas se completa con la referencia al Media Pluralism Monitor de 2026. Según el informe de la Comisión, el indicador correspondiente a la independencia de los medios de servicio público mantiene a España en un nivel de "riesgo medio-alto".

Además, los informes de los grupos de interés consultados por Bruselas sugieren que la reforma legislativa de 2024 habría contribuido a una disminución de la confianza pública en los medios de servicio público. La Comisión cita en este punto el Reuters Institute Digital News Report 2025 y a la Fundación Hay Derecho.

El informe también recoge que la Comisión mantiene un seguimiento específico de los medios autonómicos. La CNMC coopera con las autoridades regionales a través de un foro específico debido a las competencias de las comunidades autónomas en la supervisión de sus medios públicos, incluida su independencia.

Bruselas también cuestiona la publicidad institucional

La radiotelevisión pública no es el único ámbito relacionado con los medios que preocupa a la Comisión Europea. Bruselas señala que la reforma del marco jurídico de la publicidad institucional está avanzando, pero advierte de que la legislación actualmente vigente sigue siendo la de 2005.

Mientras no entre en vigor la nueva regulación, distintos grupos de interés continúan denunciando el uso de la publicidad institucional como mecanismo de influencia política sobre los medios, especialmente durante los periodos electorales. También señalan problemas de transparencia sobre los beneficiarios y las cantidades recibidas, además de la falta de criterios que consideren justos para distribuir los fondos públicos.