Suecia también critica a Sánchez por su política migratoria: Kristersson tacha de "muy mala idea" la regularización

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, se ha sumado a las críticas europeas contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista publicada este martes por el Financial Times, el dirigente sueco ha calificado de "muy mala idea" cualquier medida que pueda poner en peligro la actual estabilidad migratoria de Europa. Por ello, ha advertido de que la regularización impulsada por España podría contribuir a repetir una situación similar a la crisis migratoria de 2015.

Kristersson ha asegurado al diario británico que la regularización promovida por el Ejecutivo español provocó una "gran protesta" durante la última reunión de líderes de la Unión Europea. Según ha explicado, la medida contradice los esfuerzos de otros países europeos por endurecer el control de sus fronteras y limitar los flujos migratorios.

"Tenemos que ser muy, muy cuidadosos para no actuar de una manera que se acerque siquiera a lo que sucedió en 2015", ha afirmado el primer ministro sueco al Financial Times. Kristersson considera que España ya ha recibido el mensaje de sus socios europeos, aunque entiende que la crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto la "vulnerabilidad" del país.

Kristersson ya advirtió a Sánchez

No es la primera vez que el primer ministro sueco se pronuncia sobre la situación migratoria española. Durante la entrada masiva de personas en Ceuta hace algo más de una semana, Kristersson reclamó públicamente al Gobierno de Sánchez que actuara con rapidez para recuperar el control de la situación y proteger la frontera exterior de Europa.

En un mensaje publicado entonces en X, el dirigente sueco advirtió de que "2015 no debe repetirse" y reclamó a España que adoptara las medidas necesarias para evitar que la situación tuviera consecuencias en otros países europeos. También recordó la experiencia de Suecia durante aquella crisis migratoria y pidió que se utilizaran los mecanismos europeos disponibles. "Esto se trata de las fronteras de Europa. Vimos lo que pasó cuando no se protegieron, y nunca más volveremos a ese punto", afirmó entonces.

2015 ska inte hända igen. Vi förväntar oss att Spaniens regering nu vidtar de nödvändiga och konkreta åtgärder som krävs för att skydda Europas externa gräns och undvika att det får konsekvenser för andra europeiska länder. Idag har jag tillsammans med mina europeiska kollegor… — Ulf Kristersson (@SwedishPM) August 1, 2026

En otro mensaje, Kristersson llegó a advertir de que, si la evolución de la crisis llegaba a poner en riesgo la seguridad o la situación migratoria de Suecia, su Gobierno estaba preparado para adoptar las medidas necesarias. Asimismo, reclamó al Ejecutivo español que no repitiera los errores cometidos por los socialdemócratas suecos en 2015.

Det är viktigt att Spanien agerar skyndsamt för att återfå kontroll över situationen och uppfylla sina åtaganden inom Schengensamarbetet. Om utvecklingen skulle riskera att påverka Sveriges säkerhet eller migrationssituation är regeringen beredd att vidta de åtgärder som krävs… — Ulf Kristersson (@SwedishPM) July 31, 2026

Suecia teme un efecto llamada

En su entrevista con el Financial Times, Kristersson ha vuelto a poner el foco en las consecuencias que la política española podría tener para el resto de los países europeos. El primer ministro sueco ha explicado que ya trasladó directamente a Pedro Sánchez su desacuerdo con la regularización, que ha llevado a 1,2 millones de personas a solicitar acogerse a la medida.

"La amnistía también les brinda la posibilidad de usar territorio europeo. Eso nos perjudica especialmente porque sabemos por experiencia que muchas personas que vienen a Europa prefieren ir al norte. Eso mismo ocurrió en 2015", sostuvo.

Aunque la regularización permite obtener un permiso de residencia y trabajo en España, no concede automáticamente el derecho a vivir o trabajar en otros países de la Unión Europea, el dirigente sueco ha advertido de que los beneficiarios pueden desplazarse libremente por el espacio Schengen.

Por este motivo, Kristersson ha defendido que los países europeos deben actuar de manera coordinada para proteger las fronteras exteriores y mantener unas políticas migratorias "lo más armonizadas posible". A su juicio, un incremento de los flujos migratorios provocado por las decisiones de un solo Estado miembro como España puede terminar afectando a la solidaridad sobre la que se sustenta Schengen.

"No es momento de relajarse", ha señalado el primer ministro sueco, que considera que existe una amplia mayoría en Suecia que no quiere regresar a una situación migratoria "sin control". "Tomar medidas que puedan poner en peligro una situación estable sería una muy mala idea", ha sentenciado.

Meloni y Frederiksen también cargan contra la inmigración

Las declaraciones de Kristersson se producen después de que las primeras ministras de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, publicaran este lunes un comunicado conjunto en el que rechazaron la "inmigración descontrolada" y reclamaron nuevas medidas para proteger las fronteras europeas.

Ambas dirigentes defendieron una política migratoria más estricta y propusieron la creación de "centros de repatriación en terceros países", una fórmula que Italia ya ha puesto en marcha en Albania. Meloni y Frederiksen también vincularon la inmigración ilegal con el aumento de la delincuencia, la presión sobre los servicios públicos y la pérdida de confianza de los ciudadanos.

El comunicado de Italia se produce además en pleno enfrentamiento entre Roma y Madrid por la crisis migratoria de Ceuta. Italia había establecido controles para quienes viajasen desde España, mientras que el Gobierno español respondió con controles a los viajeros procedentes de Italia.